COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不爽被分手！惡男痛毆女友「斷齒+滿臉血」、強虜拘禁3天

▲妻子出面爆料，其實她遭到男子多年家暴，讓她相當崩潰，最後才選擇離家出走。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲妻子出面爆料，其實她遭到男子多年家暴，讓她相當崩潰，最後才選擇離家出走。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 12:29:08｜2021-12-21 12:29:27

去年2月間，屏東一名湛姓男子，因不滿陳姓女友提初分手，某日晚間到開車停車場埋伏，隔天臨晨見陳女騎車、載著蔡姓老闆，一怒之下竟上前毆打陳女，把她暴打的滿臉是血，並將其強擄上車，之後又開車撞傷蔡男。案經屏東地院審結，依傷害罪、私刑拘禁罪，將湛男判刑7月，得易科罰金21萬，可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據判決指出，湛男不滿陳女提分手、又日漸疏遠，去年2月27日晚間，開車到停車場埋伏，隔天臨晨見陳女載著蔡男，竟醋勁大發，上前持安全帽毆打陳女頭部臉部，導致陳女滿臉鮮血、牙齒斷裂，之後湛男又將其強擄上車，並開車衝撞想救陳女的蔡男。

之後湛男回到自己的住處，並限制其行動，直到3月1日上午，湛男氣消後、才放陳女離去，陳女脫身後隨即前往醫院就醫，而蔡男於案發當下即報警處理。湛男到案後，辯稱無限制陳女自由，宣稱是陳女自願跟他離去，也否認開車衝撞蔡男。屏東地院依據相關證據審理後，確認湛男犯行，依法判刑7月，得易科罰金21萬，全案可上訴。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀