不爽被分手！惡男痛毆女友「斷齒+滿臉血」、強虜拘禁3天
去年2月間，屏東一名湛姓男子，因不滿陳姓女友提初分手，某日晚間到開車停車場埋伏，隔天臨晨見陳女騎車、載著蔡姓老闆，一怒之下竟上前毆打陳女，把她暴打的滿臉是血，並將其強擄上車，之後又開車撞傷蔡男。案經屏東地院審結，依傷害罪、私刑拘禁罪，將湛男判刑7月，得易科罰金21萬，可上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 12:29:08｜2021-12-21 12:29:27
據判決指出，湛男不滿陳女提分手、又日漸疏遠，去年2月27日晚間，開車到停車場埋伏，隔天臨晨見陳女載著蔡男，竟醋勁大發，上前持安全帽毆打陳女頭部臉部，導致陳女滿臉鮮血、牙齒斷裂，之後湛男又將其強擄上車，並開車衝撞想救陳女的蔡男。
之後湛男回到自己的住處，並限制其行動，直到3月1日上午，湛男氣消後、才放陳女離去，陳女脫身後隨即前往醫院就醫，而蔡男於案發當下即報警處理。湛男到案後，辯稱無限制陳女自由，宣稱是陳女自願跟他離去，也否認開車衝撞蔡男。屏東地院依據相關證據審理後，確認湛男犯行，依法判刑7月，得易科罰金21萬，全案可上訴。（編輯：林盈君）
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