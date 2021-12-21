國光生將在台中和印尼廠雙軌投資！佈局一次看

《四方報》報導，國光生技（4142）專注於次世代疫苗的研發，除了提升疫苗的保護力，讓其性能更佳優異，國光也希望研發出結合新冠疫苗、流感雙效合一的新流感疫苗，讓民眾打一次就可以獲得雙重保護。日前宣布將雙軌推動台中二期擴建及印尼廠投資計畫，產能將翻倍躍進。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-21 17:37:00
國光生技董事長詹啟賢指出，國光生正著手規劃台中第二廠區建置作業，明年起營運成長可期；台中二期擴建占地約2公頃，投資金額約29億元，強化長期能量。 此外，看好東南亞及穆斯林國家的市場前景，國光生也已規劃印尼建廠並取得疫苗清真認證，藉由新加坡成立合資公司打開國光生疫苗產品東南亞市場通路。
印尼新廠區占地約10公頃，為台灣台中二期基地一倍，將依據未來海外訂單、藥證進展分階段建置，初步將從填充、原液產線等項目著手建置，粗估多階段投資總額約1～2億美元（約等同於新台幣30～60億元）。
今年國光新冠疫苗公告和新加坡 Aios Biotech Pte Ltd 及安特羅合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗 AdimrSC-2f vaccine 東南亞專屬銷售及使用權，授權金總額達新台幣3億元，未來包括新冠疫苗、腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑都將透過新加坡合資公司通路迅速進入市場。
詹啟賢表示，現有產能已經不夠，規劃以此為基礎在印尼吉沛經濟特區建新廠，已找好10公頃土地，遠大於現有台灣廠區，預計一年後完成規劃，將分次蓋廠，不會一次到位。