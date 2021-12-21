疑挺王力宏「男人非聖人」 《甄嬛》女星逆風發言被罵翻
身家30億的王力宏5年8個月婚姻離婚，賠上1.5億人民幣（約台幣6.6億元）財產，加上4.8億元「吾疆」豪宅，前妻李靚蕾洋洋灑灑的12項罪狀，控王力宏「約砲、召妓、當老婆生育機器」，顛覆許多人三觀，不過40歲女星田朴珺卻是少數發言逆風的人，一張「男人不是聖人」的對話截圖在網路上瘋傳，引起許多討論。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-21 12:59:01｜2021-12-21 13:05:14
在王力宏離婚事件延燒期間，田朴珺發文：「當年從中戲退學時老師說，妳只要說出誰和妳一樣沒上課，就可以不用退學。我覺得出賣同學換自己留下，特別可恥，於是堅持只有自己我退學了，但這事成了這輩子一個榮耀的傷疤。書沒念完可以補，德缺了永遠補不回來。」
話鋒一轉，田朴珺講到「這兩天某前妻的事」，她說：「我很好奇為什麼這麼高學歷的姑娘，要在家裡當全職太太，藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感，男人不是聖人。」田朴珺認為別說是前夫，就算是前男友，也不能毀滅性報復對方，她問問那些拍手叫好的人，「熱鬧後，你敢和這樣的人交朋友嗎？真正內心強大的女人，不需要用報復展示能力。多點善良吧，老天會看見。」
田朴珺以「晶女郎」身分打開知名度，在《後宮甄嬛傳》飾演敦親王福晉，嫁給大30歲的地產商王石，一度被傳是「小三上位」，如今一番言論讓網友翻出舊帳，紛紛留言「跟王果然是一路人」、「這是什麼迷惑發言」、「還有臉說別人」、「自己做錯事承擔後果還光榮的傷疤」。