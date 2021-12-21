新竹升格讓林智堅再選？時力黨團：反對因人設事修法

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邱顯智批評，2018 年行政區劃法的立法理由更凸顯這次的合併升格，欠缺通盤檢討、忽視相關弊端、充滿政治計算而不是政策理性。我們可以預見，如果不處理財政收支劃分的問題，而只是因人設事而縣市升格，必將造成「區域產生留才不易、財政狀況欠佳及整體施政效能無法有效提升等地方治理困境」。
時力幹事長王婉諭委員呼籲，執政黨該做是持續與在地居民溝通對話，把優缺點說明清楚，讓在居民真正了解新竹縣市合併的意義，而不是以選舉為考量，急著要在明年選前倉促上路，讓事關重大的國土規劃，反倒成為因人設事的決定。
王婉諭指出，台灣現行的地方制度，本質上就是將全台切分成了「六都」和「非六都」，這種直轄市和縣市二元不公平的體制，讓各縣市的財政收支情況出現截然不同的差異。以統籌分配款為例，六都就佔了全國的 61.76%，這也是為何地方政府一再抱怨，中央預算分配方式不當，導致地方財務困難。也正是因為財政分配不均，讓每一位縣市首長對於「升格」都表示大力贊同。
時力副總召陳椒華委員表示，行政區的規劃整併涉及到國土規劃、區域財政收支分配等層面，因此，應該由行政院進行通盤的檢討、並提出相關草案，目前由民進黨團提出版本的做法，可說是相當不負責任。
陳椒華批評，從這次民進黨倉促的修法，可見「政治考量」已凌駕於整體規劃的專業考量之上，以推動區域整合、促進地方發展為名進行修法，但事實上又是一次治標不治本、充斥政黨政治利益考量的荒謬決策，令人感到十分遺憾。
陳椒華表示，反對倉促決定的政治升格，縣市合併升格不只是為人口門檻問題進行解套而已，應該要更細緻地盤點整體行政區劃、財政劃分、地方自治的相關法規，除《地方制度法》、《財政收支劃分法》，連同《區域計畫法》、《行政區劃法》等，也必須一併進行通盤檢討，後續再經跨黨派、跨地方政府的完善溝通，唯有如此，資源才能進行有效的規劃整合與配置。