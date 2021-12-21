為達減碳封灶禁燒煤！居民控訴快冷死 河北地方政府喊冤
中國多地近日迎來寒冬，河北省秦皇島市的山海關古城，溫度更是跌至零下8°C，保暖成了民眾生活的首要任務。然而，當地不少民眾都投訴，政府為了達到年底的減碳指標，不惜明令禁止燒柴，更派人強行將居民家裡的爐灶封住，無法再燃火來取暖，在這樣嚴寒的天氣下，特別對長者和病弱者來說，猶如酷刑。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-21 13:04:35
綜合中媒報導，中國自2017年推出北方地區清潔取暖規劃，要求當地居民減少使用煤炭取暖，以降低碳排放量。雖然從山海關區政府印發的文件來看，燒柴並不在禁止使用範圍，不過在實際操作上，當地卻口頭明令禁止燒柴。
有管理人員透露，政府之所以這麼做，是因古城內有國家級大氣監測站，有個臨近監測站的村莊特別被明令禁止燒柴，就是為了確保環保數據能達標，因為12月已是最後1個月的數據，加上今年可能達不到標準，所以管控手段才會更嚴格。
有古城居民表示，雖然政府派人封灶爐後，也有免費提供電暖爐、電熱毯之類的物品，但效果遠不及傳統的爐炕，還因瓦斯費和電費，導致居民每月開支暴增。
禁止燒柴、封堵爐灶的「一刀切」手法引發熱議。對此，當地政府人員已於20日回覆中媒，目前是以鼓勵和倡導為主，強調沒有明文規定禁止燒煤燒柴。