拚《地制法》遞案　民進黨團今起排隊到星期五

民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正《地方制度法》，藉此推動新竹縣市合併、升格。不過修正案恐遭國民黨團阻攔，民進黨團今（21）日起開始由立委輪班議場外，盼能在星期五順利遞案進立法院院會。柯建銘也表示，決戰在選戰，不是立法院，不能用立法院程序來卡。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-21 13:03:27
立法院每星期二中午召開的程序委員會，將決定星期五與下星期二院會的議程，不過今日為程序委員會召委為國民黨立委曾銘宗，民進黨團若提《地方制度法》修正案等法案，恐難順利排上議程。
由於立法院本會期將於12月31日結束，民進黨團幹事長劉世芳今中午宣布，黨團已經開始排班因應本會期的最後一次院會，民進黨團立法委員將由今天中午起輪班。而首批排班人員為劉世芳，與民進黨立委鍾佳濱、吳秉叡。
柯建銘指出，今起開始排班是要展現《地方制度法》的修法決心，這星期五院會還有很多重要法案要處理，民進黨會負責任把讓法案順利通過。國民黨都是極端邏輯，不要再為反對而反對。
不過國民黨立委林為洲則質疑，綠營是為替新竹市長林智堅鋪路，強調反對因人設事、量身定做的制度。柯建銘說，這不是為林智堅，而是為了國家的發展，林為洲會這樣說，是因為林也想選縣長是為了自己。