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綠營突襲！公務預算逕付二讀　國民黨團：壓縮協商空間

▲民進黨團今（21）日突襲式的將總預算案抽出逕付二讀，國民黨團書記長陳玉珍表示，此做法是壓縮了協商空間，未來在院會會更仔細審查。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.13）
▲民進黨團今（21）日突襲式的將總預算案抽出逕付二讀，國民黨團書記長陳玉珍表示，此做法是壓縮了協商空間，未來在院會會更仔細審查。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.13）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-21 13:12:46｜2021-12-21 13:15:03

針對民進黨團今（21）日於立院院會中展開突襲，將總預算案抽出逕付二讀，國民黨團書記長陳玉珍表示，民進黨做法是壓縮了協商空間，未來在院會會更仔細審查。

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日前因政府各部會疑似違反行政中立、動用公帑打公投，國民黨團宣布拒審明年度總預算及協商。對此，民進黨立法院黨團今日以席次多數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算逕付二讀，這是首次以表決方式終止公務預算在委員會的審查逕付二讀。民進黨團總召柯建銘說，為何總預算案要抽出逕付二讀？因為歷史上還沒有人拒審總預算，國民黨為了公投拒絕協商、拒審總預算，將極端的反對走到極致。

對此，陳玉珍表示，事實上，國民黨已經排了委員會審查，如今民進黨突襲，反而是剝奪委員會審查權利，壓縮朝野協商空間，本來預算案在委員會可以協商、充分溝通，然後順利過關。

陳玉珍說，希望民進黨不要因為公投過關，就把台灣變成獨裁社會，所有事情都是他們決定怎麼做就怎麼做，連法案都強度關山，現在預算案從委員會提到院會，在野黨立委將來勢必更仔細的審查。

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