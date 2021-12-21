LINE冬至大放送！7款貼圖免費拿 網激推：拜年圖超好用
LINE今（21）日一口氣釋出多達7款免費貼圖，雖然使用期限是90天或180天，但每周更新交替著用已綽綽有餘。本周釋出的免費貼圖不乏「大咖」登場，像是醜白兔、米犬日常、小海狗等，且貼圖內容相當實用，包含聖誕賀圖、跨年賀圖，甚至連虎年賀圖都備好了，網友大讚年底過節及拜年洗頻必備，《NOWnews今日新聞》搶先彙整，快把握下載期限爽拿免費貼圖。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-21 13:20:05｜2021-12-21 13:39:15
LINE購物直播×醜白兔
使用效期：90天
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