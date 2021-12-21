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LINE冬至大放送！7款貼圖免費拿　網激推：拜年圖超好用

▲LINE今（21）日一口氣釋出多達7款免費貼圖，其中不乏許多大咖，內含聖誕祝賀、跨年、虎年祝賀圖，相當實用。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲LINE今（21）日一口氣釋出多達7款免費貼圖，其中不乏許多大咖，內含聖誕祝賀、跨年、虎年祝賀圖，相當實用。（圖／記者黃韻文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-21 13:20:05｜2021-12-21 13:39:15

LINE今（21）日一口氣釋出多達7款免費貼圖，雖然使用期限是90天或180天，但每周更新交替著用已綽綽有餘。本周釋出的免費貼圖不乏「大咖」登場，像是醜白兔、米犬日常、小海狗等，且貼圖內容相當實用，包含聖誕賀圖、跨年賀圖，甚至連虎年賀圖都備好了，網友大讚年底過節及拜年洗頻必備，《NOWnews今日新聞》搶先彙整，快把握下載期限爽拿免費貼圖。

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LINE購物直播×醜白兔
使用效期：90天
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▲LINE購物直播×醜白兔，下載期限至2022年1月19日。（圖／取自LINE）
▲LINE購物直播×醜白兔，下載期限至2022年1月19日。（圖／取自LINE）

台新銀行×米犬日常 動感過節慶
使用效期：180天
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▲台新銀行×米犬日常 動感過節慶，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）
▲台新銀行×米犬日常 動感過節慶，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）

小三美日×短耳貓頭鷹❤開心迎向2022
使用效期：180天
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▲小三美日×短耳貓頭鷹❤開心迎向2022，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）
▲小三美日×短耳貓頭鷹❤開心迎向2022，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）

OB嚴選×大頭兒嗨玩跨年趴
使用效期：90天
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▲OB嚴選×大頭兒嗨玩跨年趴，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）
▲OB嚴選×大頭兒嗨玩跨年趴，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）

Hokii！哇企鵝啦！
使用效期：180天
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▲Hokii！哇企鵝啦，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）
▲Hokii！哇企鵝啦，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）

Anden Hud小海狗暖萌祝福篇
使用效期：180天
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▲Anden Hud小海狗暖萌祝福篇，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）
▲Anden Hud小海狗暖萌祝福篇，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）

生活市集×卡洛特狂歡過聖誕
使用效期：180天
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▲生活市集×卡洛特狂歡過聖誕，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）
▲生活市集×卡洛特狂歡過聖誕，下載期限至2022年1月20日。（圖／取自LINE）

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