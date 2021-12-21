台中購物節抽中千萬好宅 屏東婦女尖叫「我不相信」

為期2個月的台中購物節日前圓滿落幕，今天舉辦千萬好宅壓軸抽，一名來自屏東的家庭主婦成了幸運兒。這名「外地人」來台中找朋友竟然抱得大獎，好運讓人羨慕。當台中市長盧秀燕callout給她時，她激動頻呼「我不相信，我不相信！」，還疑惑的頻頻問身邊人「今天是幾月幾日？」彷如作夢一般。





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台中購物節開跑以來屢創佳績，因登錄消費金額破291億元，今天不但壓軸抽千萬好宅最大獎，另加碼再抽一名50萬現金。其中獲得好宅的是屏東人，日前來台中找朋友時，花2500元買電子產品，並跟隨朋友下載台中購物節APP，想不到竟然一舉抱得豪宅大獎，在盧秀燕打電話給她時，她興奮得幾度說不出話。盧市長歡迎她移居台中，當台中人。





▲台中購物節千萬好宅壓軸抽，由屏東一名家庭主婦幸運抽中，她幾度尖叫「我不相信」。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.21)

另一名幸運抽中50萬現金的得主，僅花700多元，中獎後市長一樣親自打電話跟他道喜，豈知電話一直無人接通。市長強調，即使未接電話，獎依舊是他的，會由市府人員通知。





經發局統計，本屆台中購物節登錄消費總金額破291億元，其中53億元來自彰化，南投，新北等外縣市民眾來台中的消費，外縣市消費累計金額與去年相較成長逾10倍。另APP累積下載次數突破109萬次，整整為去年的3倍，以及活動網路聲量逾9.1萬筆，活動成效及振興地方經濟力道強。





▲台中祭出購物節，吸引民眾帶著中央振興五倍券到台中消費抽現金及好禮，創下超過291億元發票登錄消費金額。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.21)

盧秀燕表示，台中祭出購物節，吸引民眾帶著中央振興五倍券到台中消費抽現金好禮，創下超過291億元發票登錄消費金額，根據中央統計至12月6日止，中央振興5倍券已兌換總額為475億元，台中兌領金額約80億元，占全台兌領金額16.8％，六都名列前茅。





今年度購物節相較去年，消費登錄金額成長223％，累積發票登錄張數來到3295萬張成長175％，每人平均消費登錄金額超過3.9萬，與去年相比成長56％。





今年度購物節規畫「地區限定抽」，天天回饋100組5000元回饋給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等地區消費的民眾，限定抽地區消費累計金額與去年相較平均成長逾258％，有效提振區域經濟。



