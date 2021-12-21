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快訊／境外移入再10增例！死亡、本土維持雙零

▲莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 14:01:41｜2021-12-21 14:12:44

指揮中心發言人莊人祥今（21）日表示，國內新增0例本土個案、10例境外移入；另確診個案中，沒有個案死亡。

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指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自哥倫比亞(案16928)、美國(2例，案16929、案16937)、柬埔寨(案16930)、越南(案16931)、英國(3例，案16932、案16934-16935)、印尼(2例，案16933、案16936)，入境日介於今(2021)年11月22日至12月19日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,794,007例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,775,550例排除)，其中16,826例確診，分別為2,173例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。(編輯：孫唯容)

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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