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捐贈交通警示燈　順仁兄弟會提醒小心駕駛

▲順仁兄弟會舉辦「交通警示-平安無事」捐贈70組爆閃警示燈，提醒用路人「小心駕駛，安全返家」(圖／柳榮俊攝2021.12. 21)
▲順仁兄弟會舉辦「交通警示-平安無事」捐贈70組爆閃警示燈，提醒用路人「小心駕駛，安全返家」(圖／柳榮俊攝2021.12. 21)

記者柳榮俊/台中報導

2021-12-21 13:42:25

為降低發生車禍事故，台中市「順仁兄弟會」今(21)日舉辦「交通警示-平安無事」公益捐贈儀式，兄弟會捐贈70組太陽能LED爆閃警示燈，由台中市警察局副局長鄧學鑫到場受贈。鄧學鑫表示，將會善用兄弟會愛心，警示燈安置在彎道，燈光昏暗及車速快等易肇事路段，遠遠地提醒用路人「小心駕駛，安全返家」完全達到警示嚇阻效果，充分扮演起夜間「沉默守護者」的角色。

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「順仁兄弟會」由議員賴順仁所發起成立，成員來自各行各業，他們在拼事業、顧家庭的同時，不忘付出回饋社會。16年來，兄弟會每年持續做公益關懷各界，嘉惠對象很多；近年來，捐贈200多組爆閃警示燈，曾捐贈有「傻瓜電擊器」之稱的AED，希望發揮緊急救助功能，搶救生命。他們也曾將愛心用在低收入戶貧童身上，一口氣送出近600個書包當新年禮物，讓小朋友感受社會溫暖，將資源用在最須要的地。


賴順仁說，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，有可能造成整個家庭及社會沈重負擔。兄弟會再一次募集25萬捐贈爆閃警示燈，藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人慢下車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。


今年現任會長廖秀堂表示，今年捐贈警示燈給市警局第五分局、烏日警分局及太平警分局，因近年來該轄區內新重劃區完成，將設置警示燈在易肇事路段，降低交通事故發生並提醒駕駛人注意，以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度並注意路口狀況，降低交通事故發生。


副局長鄧學鑫表示，感謝「順仁兄弟會」熱心公益共襄盛舉做善事，為易肇事路段點亮行車安全的光明燈，還能有效嚇阻民眾僥倖違規的心態，替警察致力扮演夜間「沉默守護者」的角色，呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。

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