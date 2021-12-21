捐贈交通警示燈　順仁兄弟會提醒小心駕駛

為降低發生車禍事故，台中市「順仁兄弟會」今 (21) 日舉辦「交通警示 - 平安無事」公益捐贈儀式，兄弟會捐贈 70 組太陽能 LED 爆閃警示燈，由台中市警察局副局長鄧學鑫到場受贈。鄧學鑫表示，將會善用兄弟會愛心，警示燈安置在彎道，燈光昏暗及車速快等易肇事路段，遠遠地提醒用路人「小心駕駛，安全返家」完全達到警示嚇阻效果，充分扮演起夜間「沉默守護者」的角色。

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「順仁兄弟會」由議員賴順仁所發起成立，成員來自各行各業，他們在拼事業、顧家庭的同時，不忘付出回饋社會。 16 年來，兄弟會每年持續做公益關懷各界，嘉惠對象很多；近年來，捐贈 200 多組爆閃警示燈，曾捐贈有「傻瓜電擊器」之稱的 AED ，希望發揮緊急救助功能，搶救生命。他們也曾將愛心用在低收入戶貧童身上，一口氣送出近 600 個書包當新年禮物，讓小朋友感受社會溫暖，將資源用在最須要的地。

賴順仁說，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，有可能造成整個家庭及社會沈重負擔。兄弟會再一次募集 25 萬捐贈爆閃警示燈，藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人慢下車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。

今年現任會長廖秀堂表示，今年捐贈警示燈給市警局第五分局、烏日警分局及太平警分局，因近年來該轄區內新重劃區完成，將設置警示燈在易肇事路段，降低交通事故發生並提醒駕駛人注意，以太陽能光電板供電的 LED 紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度並注意路口狀況，降低交通事故發生。