「虎彩繽紛」台中跨年晚會」 31日晚大咖雲集熱血開唱

迎接2022年到來，全台掀起跨年晚會熱潮，台中市今年以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，31日晚間7時於水湳中央公園熱血開唱，大咖藝人包括天后ELLA陳嘉華及周興哲等人。今日，由人氣歌手畢書盡與金曲創作才女孫盛希攜手現身台中，搶先為活動暖身造勢，吸引很多追星粉絲。





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台中市府新聞局長黃國瑋表示，今年跨年晚會在卡司陣容及演出規模方面，均有不斷自我超越陣勢。今年以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，31日晚間7時於水湳中央公園熱血開唱，金曲嘻哈天團「頑童MJ116」將合體坐鎮，大咖藝人還有天后Ella陳嘉樺及人氣天王周興哲，Ella將端出唱跳大秀獨厚台中粉絲們。





▲台中市府新聞局長黃國瑋表示，今年跨年晚會在卡司陣容及演出規模方面，均有不斷自我超越陣勢。（圖／市府提供）

孫盛希今日到台中市府為跨年晚會暖身造勢，孫盛希說，去年因為疫情所以觀眾沒有辦法在現場，今年能現場與民眾互動很開心，歡迎大家能一起歡樂享受，迎接新年到來。





「好喜歡這個城市！」孫盛希說，很喜歡台中，之前去過酒吧、藝文空間，希望有一天能在台中開餐廳，今年在台中唱跨年，演出歌單以歡樂氣氛為主，唱大家喜歡的戲劇作品，造型還在準備中，希望「不要冷到！又可以辣！」





畢書盡Bii表示，再度到台中跨年很興奮，今年疫情影響下，總好久沒能跟大家一起相聚，稱讚台中是一個很幸福的城市，有好多好吃的美食，他預告跨年演出歌單有新專輯的歌、還有大家很久沒聽到的歌。





配合中央防疫政策，呼籲民眾配合出入口防疫規範，務必全程佩戴口罩，勤洗手並保持個人衛生潔淨，醫護站備有消毒酒精，如有需要可前往使用；此外，跨年晚會現場全程禁止飲食，跨年當天請掃碼 1922 實名制入場，請民眾多多配合。