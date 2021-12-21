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「華爾街操盤手」免費帶你賺?！ 投資廣告藏陷井

▲國泰世華銀行的女行員（左）機警察覺匯款的婦人（右）可能被騙，立即報請第二分局永興派出所處理（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲國泰世華銀行的女行員（左）機警察覺匯款的婦人（右）可能被騙，立即報請第二分局永興派出所處理（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-12-21 14:13:28

臺中市一名55歲楊姓婦人上網時看到一則「免費帶你賺錢」的廣告，聲稱會有職業級華爾街操盤手帶著會員一起賺錢，輕鬆退休沒煩惱。婦人加入投資群組後，「投顧老師」報了婦人一檔黃金期貨，聲稱近期內將會獲利翻倍等，婦人心動不已，便前往國泰世華銀行匯款新台幣50萬元做為投資基金，行員直覺有異，細問之下疑似假投資詐騙，立即報警成功攔阻一椿詐騙案。

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臺中市警二分局永興派出所巡佐何宗文、警員林嘉政昨（20）日下午接獲國泰世華銀行報案趕赴現場，婦人表示50萬元是要匯給急需用錢的親戚，就在行員協助填寫匯款單時，發現款項是匯往個人帳戶，並非正常投資的公司帳戶，再看到婦人手機對話紀錄，疑似是要求加碼投資的訊息，明顯與所稱借給親戚有所出入。


警方立即向婦人解釋此為最近當紅的假投資真詐騙手法，「這筆錢只要一出去，百分之百拿不回來了！」經員警及行員苦口婆心解釋說明，婦人才恍然大悟，原來自己遇到詐騙集團。婦人怕被家人責備，還一再要行員及員警不能讓她的家人知道，讓眾人啼笑皆非；她說這陣子因膝蓋受傷、脊椎疼痛在家休養，無聊就上網打發時間，看到「短期內可獲利翻倍」廣告心就癢癢的，差點就上當，成為詐騙集團的囊中物，婦人相當感激行員的細心觀察及警方耐心解釋，保住她辛苦積蓄。分局長陳家銘表示，投資前務必「停、看、聽」，若對方聲稱投資能穩賺不賠務必提高警覺，審慎確認是否透過合法的交易平台或機構，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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