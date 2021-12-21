首批7+7+7返家！家人不得共用衛浴、吃飯　違者恐罰百萬

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中央流行疫情指揮中心表示，本(2021)年12月14日起入境擇定春節檢疫專案C方案之民眾，將自12月21日起陸續期滿168小時，凡經檢疫第6天PCR檢測陰性及返家居家檢疫環境與條件均符合規定者，請全程佩戴口罩，搭乘地方政府安排之防疫車輛，返家接續後7天在家居家檢疫，並配合以下檢測措施：
一、檢疫期間第10天(Day 10)以家用快篩檢測1次，並配合健康關懷回報結果。
二、在家居家檢疫期滿前(Day 13-14)進行PCR檢測1次。
三、檢疫期滿後，自主健康管理期間第6至7天(Day 20-21)以家用快篩檢測1次，並以雙向簡訊回復篩檢結果。
指揮中心再次提醒，在居家檢疫期間，應留在家中，禁止外出，亦不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書(春節檢疫專案)」所載規定，並呼籲返家後7天係採1人1室之檢疫者，其同戶內同住者(非居家檢疫者)應共同遵守以下加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，包括：
一、於檢疫者返家第3天、第7天各進行1次自費家用快篩，並以雙向簡訊回報結果。
二、檢疫者返家檢疫同住期間加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，接續一起自主健康管理7天。
三、請務必不可與居檢者共用房間、衛浴，亦不可同處、共食；若須提供其必要之生活協助(如生活補給)時，雙方皆應採取適當防護措施，包含佩戴口罩、保持社交距離，並儘量縮短接觸時間)。
指揮中心強調，檢疫措施是控制疫情的必要防線之一，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，如有違反規定，依法最高可處新臺幣100萬元罰鍰。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。