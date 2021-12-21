送「吾疆」也不怕！王力宏仍擁8千萬豪宅掛媽媽公司名下
藝人王力宏在李靚蕾近日連番貼文砲火猛攻下，昨（21）日發出聲明稱，願將台北市仁愛路豪宅「吾疆」給予李靚蕾，並暫時退出演藝工作。事實上，除了「吾疆」以外，王力宏目前仍擁一棟位於北市忠孝東路上的豪宅「國庭」，登記在王力宏母親李明珠擔任負責人的「宏聲藝人經紀公司」名下。房仲業者指出，該棟在北市知名度不算高，算是低調型豪宅，目前市價加上車位約8450萬元。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-21 14:47:26
國庭位於北市中正區忠孝東路上，緊鄰善導寺捷運站、華山文創園區，地點相當優越。大家房屋企畫研究室副理郎美囡分析，王力宏早在2007年就購入國庭，當時價格每坪單價約70萬，且基地位置位於北市正核心，房價本身就位於高水位，確實符合豪宅的定義，不過不算是指標性豪宅，受到市場關注較少，屬於比較低調型的建案。
國庭目前屋齡約16年，總樓高達19層樓，總戶數有63戶，每戶坪數約74至76坪。根據《樂居網》資料，該社區歷史最高價是每坪112.89萬元，平均成交均價約107萬元。
郎美囡指出，王力宏先前入手的總價含車位約在5000萬上下，但時隔多年後，房價已經翻漲；目前該戶雖面向杭州南路因此價格稍低，但每坪單價仍最高有達到100萬，而該戶依坪數計算約有3個車位，若以每個車位350萬元計算，目前該戶總價約仍有8450萬元，相當保值。
郎美囡說，忠孝東路為北市主要商業區，大樓多以商辦為主，豪宅較少，周邊豪宅僅以「馥久藏」、「國泰賦格」較為著名；至於國庭住戶，日前傳出藝人洪曉蕾與王世均夫婦也曾入住此處。