嘉義驚爆摩鐵命案！2男1女開毒趴 52歲男全裸陳屍浴缸
20日凌晨，嘉義一名52歲的厲姓男子，與34歲的34歲張姓男子、22歲李姓女子，到某摩鐵開毒趴，其中張男跟李女先行離去，之後再找來另一名蕭姓男子，佯稱要找外套，請房務人員進房查看，卻赫然發現厲男全身赤裸，躺在浴缸內明顯死亡，嚇得急忙報警處理。而檢警釐清後，發現死者無外傷，排除他殺可能，懷疑是吸食過量毒品導致，將解剖釐清死因，並質疑張男跟李女涉及遺棄致死罪，全案偵辦中。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 14:35:09
據檢警調查，厲男經營木材事業，20日凌晨5時許，跟張男、李女到摩鐵開毒趴，3人吸食安非他後，厲男突然身體不適，倒臥在浴室浴缸內，上午8點多櫃台通知退房，張男跟李女隨後駕駛厲男的小貨車離去，但因擔憂厲男狀況，於是找來蕭男打電話給摩鐵，佯稱外套遺落房內。
房務人員隨即進房查看，赫然發現厲男陳屍浴缸內，身旁還有排泄物，立即報警處理。檢警經過追查，發現同房的有張男跟李女，而張男還是一名通緝犯，並於附近找到安非他命吸食器，目前李女已被查緝到案，但張男仍在逃。檢警懷疑厲男因毒品致死，22日將解剖釐清死因，另外也懷疑張男、李女涉遺棄致死，全案積極偵辦中。（編輯：林盈君）
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