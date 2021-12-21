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劉雨柔「一天只吃900卡」成果出爐　老公陪伴度憂鬱低潮

▲劉雨柔自曝一天只吃900卡。（圖／淘禧娛樂提供）
▲劉雨柔自曝一天只吃900卡。（圖／淘禧娛樂提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-12-21 19:00:00

34歲的藝人劉雨柔由模特兒出身，與格鬥選手黃育仁Jeff結婚多年，事實上，劉雨柔去年在一家會固定練拳的健身館更衣時，發現被該館的陳姓負責人偷拍，憤而提告後最終也獲得勝訴，不過劉雨柔因此事曾罹患憂鬱症，她今（21）日出席個人品牌發表會時，也特地感謝老公努力撐過「蠟燭兩頭燒」的日子，還自爆在疫情期間瘦了將近10公斤。

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劉雨柔表示前陣子因遇到疫情，就有時間在家享受生活和瘦身：「雖然一開始備餐有點麻煩，不過習慣把菜、肉分裝在冰箱後，就比較能控制每一餐的份量。」她當時還向營養師喊話要在2個月內瘦10公斤，便開始接受一天只吃900大卡的挑戰。而每天都有運動的劉雨柔，還是會適量攝取澱粉來維持力量表現，短短2個月，腰圍就直接小了3吋：「我的牛仔褲直接變垮褲，除了要買腰帶之外，還要拿去專櫃修改腰身。」

▲劉雨柔感謝老公的陪伴。（圖／劉雨柔臉書）
▲劉雨柔感謝老公的陪伴。（圖／劉雨柔臉書）
談及罹患憂鬱症那段期間，劉雨柔坦言老公非常辛苦：「我在家裡的身心狀況非常不好，再加上婆婆當時也因身體不適而住院，讓老公蠟燭兩頭燒，不過他卻沒有因此抱怨，反而是盡心盡力的照顧雙方。」讓她現在回想起來，都相當感動。劉雨柔擁有許多運動相關證照，被問到因練拳擊受過的傷，她表示：「我有時候回家看到自己身上的瘀青，都以為自己被家暴，最輕有可能只是皮肉傷，嚴重的話曾經因此骨折。」至於健身房方面，透露老公已經找好4、50坪，位於中山區的場地。

▲劉雨柔曾因練拳擊而受傷。（圖／劉雨柔臉書）
▲劉雨柔曾因練拳擊而受傷。（圖／劉雨柔臉書）
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