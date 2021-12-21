劉雨柔「一天只吃900卡」成果出爐　老公陪伴度憂鬱低潮

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談及罹患憂鬱症那段期間，劉雨柔坦言老公非常辛苦：「我在家裡的身心狀況非常不好，再加上婆婆當時也因身體不適而住院，讓老公蠟燭兩頭燒，不過他卻沒有因此抱怨，反而是盡心盡力的照顧雙方。」讓她現在回想起來，都相當感動。劉雨柔擁有許多運動相關證照，被問到因練拳擊受過的傷，她表示：「我有時候回家看到自己身上的瘀青，都以為自己被家暴，最輕有可能只是皮肉傷，嚴重的話曾經因此骨折。」至於健身房方面，透露老公已經找好4、50坪，位於中山區的場地。
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