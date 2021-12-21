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唐鳳線上演講臨時被取消！外交部：韓國不說理由更加失禮

▲行政院政務委員唐鳳原訂16日參加「2021第4次工業革命全球政策會議」的線上演講邀請，但是臨時遭到韓方取消。(圖／指揮中心提供)
▲行政院政務委員唐鳳原訂16日參加「2021第4次工業革命全球政策會議」的線上演講邀請，但是臨時遭到韓方取消。(圖／指揮中心提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-21 15:35:36｜2021-12-21 15:36:42

行政院政務委員唐鳳原訂16日參加「2021第4次工業革命全球政策會議」(The 4th Global Policy Conference on the 4th Industrial Revolution)的線上演講邀請，但是臨時遭到韓方取消。外交部發言人歐江安今（21）日表示，韓方至今不說明理由，這更加失禮，我方將持續與韓方溝通、表達我方嚴正不滿。

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外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安表示，第四次工業革命委員會於會議台北時間16日上午7時50分以電郵通知唐鳳政委辦公室臨時取消邀請，稱原因為「考量兩岸關係各層面」(Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration). 但是我國駐韓國代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明原因。

歐江安指出，當我方召見的韓國駐台代表處代理代表洪淳昌，他表示對全案還沒有很完整的瞭解，但會向韓國外交部如實轉達我方立場。另根據洪代理代表的初步瞭解，第四次工業革命委員會是基於「綜合性考量」取消邀請，台韓關係及雙方實質合作將穩定不變等。

外交部指出，針對韓國政府「第四次工業革命委員會」臨時取消行政院唐鳳政務委員的演講邀請，表達我國政府嚴正不滿立場

  

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