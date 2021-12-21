101煙火10家贊助單位曝光 估跨年相關活動人潮破百萬
台北101跨年煙火聲光大秀動畫今（21）日曝光，首次出現「動態展翅」與「高空愛心」煙火。台北101董事長張學舜表示，今年共有10家廠商單位贊助，才能讓台北101做足準備，向世人展現迎向美好未來的煙火。10家贊助商包括觀光局、中國信託、陽明海運、證交所、客委會、中華電信、義美、foodpanda、韓國遊戲商NCsoft與KIA汽車總代理台灣森那美起亞，台北101估計這次跨年相關活動人潮將超過百萬。
記者許家禎/台北報導
2021-12-21 15:47:58｜2021-12-21 15:51:42
台北101董事長張學舜表示，台北101是地標，每年跨年煙火更是全球矚目焦點，由於都是101自己籌款，屬於公益性質、沒有盈利，因此更感謝贊助商的協助，才能讓台北101在煙火秀上做足準備。據了解，這次觀光局與中國信託是最大的贊助商，且外界預估煙火贊助經費達5000多萬到6000萬元。
張學舜指出，今年5月受到疫情影響，直到9月開始才慢慢開始恢復正常，而台北101雖然少了國際觀光客，但館內活動、策展不斷，像是「新年驚艷101」雙跨年系列活動，今年整合購物中心、辦公大樓與觀景台，至2月22日推出一系列活動，與30個璀燦夢幻的燈飾造景。
另外，台北101購物中心四樓都會廣場，也打造出玫瑰花海環繞的「法式莊園」。張學舜說，雖然民眾因為疫情不能出國，但這樣的體驗不輸東京六本木與巴黎香榭大道，讓大家可以優雅過新年。
還有台北101也攜手楊英風美術館策劃《2022希望：楊英風·楊奉琛藝術展》，集結兩人30餘件現代景觀雕塑、雷射藝術作品，辦公大樓一樓至戶外區域，拉近大眾與藝術之間的距離，若再加上跨年煙火秀，預計可吸引百萬人潮參與。台北101總經理朱麗文透露，因為活動與策展，目前人潮已經恢復到疫情前的水準。
張學舜也強調，董事會決議台北101煙火不會停，希望施放煙火激勵人心，但相關活動的防疫也會遵照指揮中心與台北市政府的防疫政策。希望大家能持續維持日常生活，屆時開心一起跨年，不論是透過線上直播或是到戶外都能感受到迎向美好未來的氛圍。