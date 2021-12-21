部分委員撤簽《地制法》　陳亭妃：北中南一次講清楚

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前提出《地方制度法》修正草案的連署，促使新竹縣、市合併升格。不過黨內有部分立委撤簽或未簽，立委陳亭妃指出，應該就區域整合、國土發展讓民眾感到一致性，可以北中南一次來談清楚，讓人民更有感。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-21 15:49:00
陳亭妃說，她沒參加官邸的會議，但她從一開始對《地方制度法》就持比較保留態度，剛好林智堅市長提出了這個竹竹合併，可以趁這時間點讓大家從國土規劃的概念，就這議題來討論。
陳亭妃指出，如何讓區域整合、國土發展有平衡點，讓民眾、人民的感受是一致性的，不會像現在有感覺是大都小縣，她的想法也與總統府發出來的說明是一樣的，希望未來在談縣市合併的問題，是一個比較宏觀的角度。
「基隆市長林右昌也提大基隆計畫」陳亭妃說，在這時間點剛好北中南一次來談清楚，包括雲嘉嘉等等，他覺得這個對未來絕對是好的，那談清楚會讓人民更有感。
陳亭妃也說，總召柯建銘為新竹縣、市努力，最後做出這個提案，她真的要尊重、佩服總召，這時點剛好讓大家一次談清楚，也不會讓大家認為就是為某一個地方的合併來討論，而是做宏觀性的討論。
至於竹竹合併升格被說是因人設事，陳亭妃指出，本來是很好的議題，但就被誤解，總召為新竹的盡心盡力這樣子被誤解，被在野黨誤解，她覺得很可惜。