柳營八老爺滯洪池及抽水站開工 預計112年6月竣工

台南柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程，於今(21)日舉行開工動土典禮，台南市政府向經濟部水利署爭取2.67億元經費建置1.7公頃滯洪池（4.8萬噸滯洪量）及8 CMS抽水站，預計112年6月竣工，之後將再投入1.9億元進行第二期工程，擴建滯洪池至9.7公頃（27萬噸滯洪量）。





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黃偉哲表示，107年0823水災時，他親自到八翁社區視察淹水災情，看到抽水機已被淹沒，那時就努力改善當地排水防洪，希望不再逢雨必淹。他很感謝水利署、立委及議員對經費的支持，大家一起努力將八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程趕快建置好，甚至讓滯洪池一、二期工程盡可能同時施做，減低淹水的風險，讓鄉親能夠安居樂業，發揚柳營酪農產業金字招牌。





黃偉哲祝禱八老爺滯洪池應急抽水站工程開工順利▲（圖／記者林怡孜攝，2021,12,21）

水利局指出，八老爺排水系統沿線八翁社區及酪農業產地一帶，因地勢平坦且較為低漥，屬於淹水熱區。市府歷年積極辦理龜子港排水系統治理工作，採排水系統性整治、避免外水倒灌、提升內水滯洪、橋梁抬升改建等策略，已完成約6,094公尺排水護岸整治、新建龜子港及八老爺2座閘門、建置2公頃櫻花社區滯洪池(5萬噸滯洪量)及火燒珠橋、仁香橋、新大橋、新文橋等4座橋梁改建工程。也完成了龜子港排水3,920公尺護岸加高與河道清淤及八翁社區部落防護工程，今年淹水情況已有顯著改善。











水利局進一步表示，為再積極構築西柳營完善排水系統，市長黃偉哲已再爭取經濟部水利署1.9億元治水預算，未來將進行二期工程，擴建滯洪池至9.7公頃，總滯洪量計畫達27萬噸，預計112年完成用地取得，俟工程完成後，除可削減八老爺排水洪峰流量，增加八翁及酪農區重力排水時間，也營造優質生態親水環境，成為民眾休憩的絕佳去處。台南柳營區是國內重要的酪農業基地，今日開工的八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程，結合分洪、滯洪及抽排工法進一步加強八翁及酪農產業治水防洪能力，預期可保護柳營區約300公頃酪農產業及西柳營市民生命財產安全。



