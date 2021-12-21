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柳營八老爺滯洪池及抽水站開工 預計112年6月竣工

▲台南市長黃偉哲今日主持柳營區八老爺滯洪池及抽水站工程開工動土典禮（圖／記者林怡孜攝，2021,12,21）
▲台南市長黃偉哲今日主持柳營區八老爺滯洪池及抽水站工程開工動土典禮（圖／記者林怡孜攝，2021,12,21）

記者林怡孜/台南報導

2021-12-21 15:51:46

台南柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程，於今(21)日舉行開工動土典禮，台南市政府向經濟部水利署爭取2.67億元經費建置1.7公頃滯洪池（4.8萬噸滯洪量）及8 CMS抽水站，預計112年6月竣工，之後將再投入1.9億元進行第二期工程，擴建滯洪池至9.7公頃（27萬噸滯洪量）。

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黃偉哲表示，107年0823水災時，他親自到八翁社區視察淹水災情，看到抽水機已被淹沒，那時就努力改善當地排水防洪，希望不再逢雨必淹。他很感謝水利署、立委及議員對經費的支持，大家一起努力將八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程趕快建置好，甚至讓滯洪池一、二期工程盡可能同時施做，減低淹水的風險，讓鄉親能夠安居樂業，發揚柳營酪農產業金字招牌。

黃偉哲祝禱八老爺滯洪池應急抽水站工程開工順利▲（圖／記者林怡孜攝，2021,12,21）
黃偉哲祝禱八老爺滯洪池應急抽水站工程開工順利▲（圖／記者林怡孜攝，2021,12,21）

水利局指出，八老爺排水系統沿線八翁社區及酪農業產地一帶，因地勢平坦且較為低漥，屬於淹水熱區。市府歷年積極辦理龜子港排水系統治理工作，採排水系統性整治、避免外水倒灌、提升內水滯洪、橋梁抬升改建等策略，已完成約6,094公尺排水護岸整治、新建龜子港及八老爺2座閘門、建置2公頃櫻花社區滯洪池(5萬噸滯洪量)及火燒珠橋、仁香橋、新大橋、新文橋等4座橋梁改建工程。也完成了龜子港排水3,920公尺護岸加高與河道清淤及八翁社區部落防護工程，今年淹水情況已有顯著改善。

 

水利局進一步表示，為再積極構築西柳營完善排水系統，市長黃偉哲已再爭取經濟部水利署1.9億元治水預算，未來將進行二期工程，擴建滯洪池至9.7公頃，總滯洪量計畫達27萬噸，預計112年完成用地取得，俟工程完成後，除可削減八老爺排水洪峰流量，增加八翁及酪農區重力排水時間，也營造優質生態親水環境，成為民眾休憩的絕佳去處。台南柳營區是國內重要的酪農業基地，今日開工的八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程，結合分洪、滯洪及抽排工法進一步加強八翁及酪農產業治水防洪能力，預期可保護柳營區約300公頃酪農產業及西柳營市民生命財產安全。

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