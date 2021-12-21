竹竹合併目的？國民黨團：「一字神功」讓屆滿市長繼續選

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林為洲指出，《地制法》4條第一項的內容，也正好說明了彰化縣市為何遲遲無法合併升格的原因，縱使彰化縣市合併人口超過125萬，但是「在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區」，這部分必須先由地方縣市議會提出合併升格申請，再由行政院來判斷、審查，並有准駁權利。
林為洲諷刺，柯建銘總召的「一字神功」，不修人口數，修一個「且」字，將原本升格門檻2個必要條件，變成不再是必要條件，為竹竹合併解套。林為洲表示，柯建銘總召犯了低級的錯誤，否則花東也有觀光產業發展特殊需要、金門也有觀光兼顧國防的特殊需要，是不是也要升格為直轄市呢？
林為洲舉例，選拔傑出青年條件，必須在40歲以下，且對國家有重大貢獻，倘若「且」改成「或」，那麼7、80歲長者是否也可以來參加選拔？那還叫「傑出青年」嗎？林為洲呼籲柯建銘總召儘速撤案，竹竹合併是個嚴肅的議題，必須用嚴謹的態度對待，沒有地方直轄市人口數比「都」少，全世界找不到這樣的「都」，按照柯建銘總召的修法草案，未來搞不好回出現人口僅10萬人的直轄市。
林思銘也表示，升格直轄市2個門檻很清楚，一人口數，如果人口數沒有增加，就代表這個城市發展，還不夠成熟發展成都會區的條件，柯建銘總召為了一個人，將《地方制度法》2個必要條件之一的「且」改成「或」，民進黨秘書長林錫耀還稱之「立法技術」，「真不知這些人的法律學分是怎麼修的？」
林思銘指出，法律不是玩物，法律必須具備安定性，《地方制度法》行之多年，為了一個人將第4條第1項切割、割裂，這根本是破壞民主法治的立法，一個見不得人的「立法技術」，會笑掉所有法政學者的大牙！林思銘表示，竹竹合併不是不能談，必須經過深思熟慮，充分的溝通討論、形成高度共識，再經由國土規劃，或透過制定《行政區劃程序法》，來做相關調整。
此外，對於地方政府重視的統籌分配稅款問題，需修正《財政收支劃分法》，林思銘建議柯建銘，如果真的覺得新竹市是科技重鎮，升格直轄市很重要，按照民進黨團的修法草案改一個字來看，反正人口數不是必要條件，新竹市自己就可以申請升格，為何拉新竹縣背書呢？
新竹市藍委鄭正鈐，過去地方曾討論過竹竹合併的目的，是為了竹科園區發展，那麼竹南科學園區、銅鑼科學園區沒有納入考量，似乎也不近乎合理，大新竹合併升格需要有完整的國土規劃、行政區畫考量，結果柯建銘總召提出的修正草案，2個升格門檻可以取一，試問哪個縣市沒有特殊需求？按照柯建銘總召的修正草案，每個縣市都可以自行申請升格，不是嗎？只要行政院同意，就可以升格。
鄭正鈐質疑，超過30位綠委連署，難道沒有想過一旦修正草案產生的影響力有多大？台灣地方制度將完全崩解，完全不需要考量國土規劃、行政區劃，民進黨政府難道想要怎麼做，就怎麼做，連地方議會的意見也不願討論、溝通？綠委真的甘願淪為行政院的橡皮圖章、立法局？鄭正鈐表示，必須先凝聚地方共識，再全面考量國土規劃、區域規劃，不要為一個人、修一個字，否則民進黨將遭到全民唾棄。