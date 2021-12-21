大法官會議進入倒數計時　憲法法庭將於1月4日正式上路

我是廣告 請繼續往下閱讀
其次，大法官會議是解釋憲法，憲法法庭則是憲法裁判，未來將有判決書。第三，現行需有2/3人同意，也就是10位大法官持相通意見，該條法律才會被認定違憲，憲法法庭則是1/2人同意，也就是8位大法官有相同意見，該判決將被認定違憲。
最後，現行若經大法官宣告違憲，當事人可依據釋字重新聲請再審，但未來憲法法庭裁判違憲，案件會直接發回法院重審，救濟更迅速。
因外界質疑憲法法庭將成為第四審，許辰舟特別解釋，裁判憲法審查制度不是用來救濟冤案，也不是第四審，而是一種特殊的憲法救濟制度。司法院發言人張永宏解釋，最高法院是審查法律見解上的歧異，但憲法法庭是審查法律有無違憲。
許辰舟說，新制上路後，大法官審理案件的類型增加、程序也有變革，預料憲法法庭審判業務的質與量均將增加，現有大法官書記處也將配合改制為憲法法庭書記廳。
他說，新制上路半年內，預期案件量會大增，因新制免裁判費低門檻，聲請案件時沒有強制律師代理，也沒有相關濫訴的規定，另在新舊法交替之際，若確定判決於明年1月3日前送達，民眾可在同年7月4日前提起「末班車」條款。
根據統計，如今仍繫屬於大法官的聲請未結案件為384件；許辰舟說，大法官積極結案，年底前可望降至300件以下，憲法訴訟法上路後，其餘未結案仍會依司法院大法官審理案件法來決定是否受理，若受理審查後會依新法作出裁判。