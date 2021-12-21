家庭、移工、長照三管齊下　聘雇關係穩照顧才長久

《四方報》報導，台灣長照需求逐年擴增，隨著24萬外籍移工儼然成為我國照顧的主要勞動力，移工與長照的緊密關係不言而喻，相關長照修法也需與時俱進。立法院社會福利及衛生環境委員會昨（20）日舉辦「長照2.0總體檢暨長期照顧服務法修法」公聽會，邀請立法委員、專家學者和民間團體就長照修法議題進行討論。台北市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，政府應該正視聘雇移工家庭的需求，解決移工和雇主家庭的照顧問題，創造穩定的聘雇關係，才能落實移工權益。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-21 18:26:14
公聽會中，葉琇姍表示，聘雇外籍看護的家庭遇到最核心的問題是「照顧問題」，包括照顧技巧不佳等。她指出，勞動部雖然有辦理照顧技能訓練，但25萬至26萬外籍看護中只有1萬4000多人有接受這樣的指導；且移工們雖然在入國前已經接受90個小時的照顧訓練，但是每年可能有超過數萬名移工在不同雇主間流轉，面對不同病人需要不同的照顧技巧，單靠90個小時的訓練就要他們在台灣照顧14年各種不同型態的老人，這顯然是有困難的。
此外，北市勞動局與NGO、長照機構合作進行家庭訪視時，發現很多家庭都認為聘請移工後就沒有問題了，便切斷了其他資源連結，根本不知道原來還有長照2.0可以用。根據統計，109年度聘雇外籍看護的家庭中，只有10,177人申請喘息服務、高達85%不知道移工離開後可以回到長照系統中使用資源。
葉琇姍表示，當前把照顧責任攬到移工身上的模式並不理想，也容易導致勞雇衝突，一個家庭即便聘請了外籍看護，仍然應該要有家庭照顧者分擔工作、同時善用長照資源，讓家庭照顧者、長照和移工三種資源可以共同分擔照顧壓力。她強調，「這些資源不是互相排擠，應該協助家庭來調和這幾種不同資源，只有這樣所有照顧者的負擔才會減輕，如此才能開始談移工休假權益的落實」。
葉琇姍表示，衛福部只負責本國照顧人力為主的服務、人力跟給付問題，勞動部則負責外籍移工引進管理和居留，家庭聘僱外籍移工剛好就卡在衛福部和勞動部之間斷裂的地方，希望勞動部和衛福部可以在長照跟聘雇家庭間搭起一座橋樑，「協助家庭面對、處理照顧問題，才能解決家庭跟移工之間的相處困擾，達到降低衝突、穩定雇用的效果，也才能有效減少移工逃跑情形」。