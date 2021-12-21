北韓注意！韓國軍火熱賣登全球第9大販售國 英國也愛買
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒兩年，導致經濟出現萎縮態勢，不過軍火業者似乎沒有受到影響。先前瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）公布數據顯示，2020年世界前100位武器製造商的銷售額總總計達5310億美元，其中以美國企業銷售額占第一。而韓國也因為K-9自走砲以及新型KM-SAM（Cheolmae-2，天宮2號）中程防空飛彈系統等武器販賣，在2016年至2020年躍升全球第9大軍火販賣國，同時也全國第7大軍火進口國。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-21 16:28:18
綜合韓媒報導，韓國國防技術振興研究院20日發布《2021世界軍火市場年鑑》，其中引述了SIPRI的分析資料，顯示韓國在2016年至2020年這一季度，軍火總出口額比起前一季度增長了超過2倍，與2001年至2005年相比，更成長了649%。
韓國最新季度的軍火總出口額，不僅佔全球軍火總出口額的2.7%，更躍升成為全球第9名軍火銷售國，全球最大軍火銷售國排行前三名分別是美國、俄羅斯、法國，接著德國、中國、英國等其他國家緊接在後。
韓國的軍火主要銷售對象第1名為英國，佔總出口額14%，其次為菲律賓佔12%、泰國佔11%。若按地區劃分，亞洲以及大洋洲佔55%，其次是歐洲（23%）和中東（14%）。其中中東為較敏感地區，若該國政府未對外正式公開數據，則因中東國家之間「複雜外交關係」而使得武器銷售數據沒有登記在列。
目前韓國正與埃及進行K-9自走砲的出口洽談，先前也與澳洲簽訂了K-9的出口合約。阿拉伯聯合大公國有意購入天宮2號計畫也正在推行當中。
另一方面，韓國2016年至2020年軍火進口排行在全球排名為地7名。主要購入來源國為美國、德國、西班牙，主要是26架美國製戰鬥機、5艘德國製潛水艇。
韓國國防技術振興研究院表示，韓國所進口的武器主要受到技術移轉影響成分比較高，目前國內正在提高生產力，未來韓國進口武器數量預計將會慢慢減少。