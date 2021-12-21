趙少康說高雄逼全台吃萊豬　綠營新人到國民黨部抗議

針對昨日趙少康於節目中提到在反萊豬議題上，高雄一個地方就贏20萬票，更說出「高雄人逼全台吃萊豬」之言論，為此綠營新人團體「邁向過半大聯盟」成員今（21）日下午前往高雄市國民黨部抗議，強烈要求國民黨必須向全體高雄人道歉，國民黨部則認為，此次行動為民進黨新人為自身黨內初選蹭聲量、造勢宣傳，市黨部尊重民進黨新人的言論自由。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-21 16:28:13｜2021-12-21 16:30:17
綠營新人團體「邁向過半大聯盟」成員表示，公投是民主機制的結果，當初這個議題也是國民黨林為洲立委自己提出來的，國民黨自己論述無法讓人民信服，竟然將失敗結果怪罪到高雄人身上，包括國民黨KK陣線也在公投結果即將結束時發新聞稿，開始抹黑民進黨，這是高雄人都無法接受的發言，遂到國民黨黨部前進行抗議。
「邁向過半大聯盟」成員將印有「抓不到戰犯 抓到高雄人？」、「戰鬥藍選輸 變戰鬥「北」藍？」、「戰鬥藍 = 汙衊藍？ 高雄KK快切割趙少康！」、「KMT 選輸不檢討 選後抓戰犯」、「南票北送 北七南救」、「高雄人不是國民黨的戰犯」、「高雄人不爽 KK連線踹共 詆毀公投民主機制」的七個標語手舉牌欲交付國民黨部，「邁向過半大聯盟」指出，國民黨部無人出面，只好將手舉牌放在黨部前面，提醒國民黨高雄人的不滿。
對此，國民黨高雄市黨部主委許福明則表示，四大公投投票率僅有4成，多數人民並未出來投票，可見中間選民對政黨的對立與社會的撕裂已不耐煩，沉默的大眾未將自己的意志表達出來，而結果卻由全體人民來承擔，市黨部呼籲民進黨及側翼勿再挑起對立、撕裂社會，才符合人民的期待。
國民黨高雄市黨部並強調，公投的結果是全體台灣人民同意政府現行的政策，現在應該是不分顏色共同監督政府如何實踐承諾的時候，例如陳其邁市長說南電不北送、空汙改善與燃煤電廠停役等承諾，市黨部呼籲市府不要再拖延，萊豬議題執政黨承諾將赴美查廠、邊境嚴管與明確標示等，應該更積極去兌現，不要再跳票才是正道。