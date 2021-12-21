外籍看護未來將越來越貴 洪申翰：聘雇家庭需要長照資源
《四方報》報導，隨著台灣老齡人口越來越多，長照需求將持續擴大，現行長照制度的諸多問題也面臨改革的迫切性。立法院衛環委員會昨（20）日舉行「長照2.0總體檢暨長期照顧服務法修法」公聽會，立法委員洪申翰指出，使用外籍看護的家庭也應該被考慮進長照體系中，移工、長照兩個系統應該做上位的政策整合，以因應未來的需求。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-21 18:24:52
洪申翰指出，原本以「就業服務法」的精神來說，外籍看護工是補充性的勞動力，但現在已經是顛倒過來，移工已經成為照護的主力，而這些聘雇移工的家庭卻沒被考慮進長照中，才會在數字上看來長照資源似乎是足夠的，實際上卻不然。他表示，政府本該提供長照的基礎服務，不能因為有些家庭使用了外籍看護工就把這些家庭排除在長照系統之外。
他主張，移工系統和長照系統，要制訂合宜的上位政策整合，因為從國際情勢與市場來看，未來移工聘僱的成本只會增加，對於重症家庭或是較為弱勢的家庭，就可能面臨負擔不起的問題，因而需要公共長照資源渡過難關。
針對衛福部過去幾年逐步放寬喘息服務的條件，洪申翰給予肯定，但也指出，109年度23萬聘雇家庭看護工家庭中，只有10,177人申請喘息服務，坦言比例「實在太低」。他表示，衛福部對於使用外籍看護工的家庭需求狀況不了解，因此很難精準估算、規劃可提供的長照資源，導致這兩個系統一直有格格不入的狀況，建議衛福部與勞動部應該整合一個「跨部會的長照服務整合工作小組」，共同處理人力資源乃至國家整體政策面的問題，「這才會是台灣未來長照政策可以長長久久的作法和出路」。