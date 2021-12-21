民團提2大長照修法主張　籲讓家庭卸下雇主角色

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陳秀蓮指出，長照長期以來的問題就是「資源不足」，有照顧需求的家庭無法在這個系統中拿到足夠使用的資源，政府就把外籍看護當作廉價勞力給他們使用，在此同時又取消了他們使用長照的資格，讓家庭無法申請長照服務，一直到去年遇到缺工才放寬喘息服務，但目前居家服務仍沒有開放。
陳秀蓮指出，真正的「照顧正義」要讓在照顧裡面提供服務的人（居服員或外籍看護）以及服務使用者都受到合理、合法的對待，誰都不應受到壓迫。TIWA所屬的長權盟主張2大修法重點：外籍看護納入長照體系，以及讓個人聘雇家庭看護工落日。她表示，將移工納入長照有2個好處，一來是政府可以知道誰需要使用外籍看護、需要多少資源，更有效去運用人力做分配；二來是可以讓雇主卸下雇主身份，回歸到服務使用者的角色，不用去承擔雇主要負起的相關風險、管理責任以及隨之而來的種種勞雇糾紛。
至於個人聘雇家庭看護工落日條款，TIWA主張，過去因為長照資源不完善，才把聘雇個別看護工的責任推給家庭，讓受照顧者變成雇主，去承擔所有管理的壓力；這麼做也容易衍生出勞工遭到傷害、長期工作和休息不足等問題，對雇主和工人都有負面影響。她表示，長照的責任應該由政府負擔起來，讓家庭回歸長照資源使用者的角色，透過機構或其他模式去分配看護人力，才能真正落實照顧正義。