觀音工業區職災訓練　以移工母語強化安全意識

《四方報》報導，外籍移工來台灣多從事較危險、辛苦的3k產業，職災率比國人更高，因此更需要接受職災相關宣導與培訓。經濟部工業局觀音工業區服務中心日前舉辦「外籍移工安全衛生教育訓練」，以移工母語之一的越南語針對移工加強職災訓練，以提升移工們的安全意識。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-21 17:56:56
經濟部工業局指出，國內製造業聘用外籍移工，為避免由於語言的限制，造成移工對工作環境的危害辨識能力不足，日前觀音工業區服務中心舉辦越南語場次「外籍移工安全衛生教育訓練」活動，透過使用移工母語的方式進行職災訓練，加強提升移工的安全意識。並表示，未來工業局將會配合地方政府勞檢處，持續擴大辦理臨場教育訓練，協助園區雇主強化移工職安衛措施，持續邁向工安零死角的目標。
外籍移工在這10年來人數激增近26萬，其中又以台灣人不願意從事的3k產業（骯髒、危險、辛苦）增幅最大，平時身處相當高風險的勞動環境中，導致移工職災千人率比本勞高出一倍。
為了加強宣導職業安全訓練及相關權益保障，除了各地勞檢處辦理職安講座外，勞動部也架設「職安衛數位學習平台」，針對移工常見的製造業職災預防進行宣導，包括感電危害預防、化學性危害預防、被夾被捲危害預防等領域找來相關領域的危害預防講師講解，並推出多國語言在職教育訓練課程，鼓勵移工踴躍使用相關資源。