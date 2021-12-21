足球／換上新戰袍！中華女足下月出征亞洲盃也拚世足門票
睽違14年！中華女足重返亞洲盃，將在明年1月前往印度參賽，並要爭取2023紐澳女子世界盃的門票，今(21)日4女將代表出席國家隊新戰袍發表會，新戰袍由本土運動品牌恩特斯(ETNES)，以及沛肯運動設計團隊聯手打造。
記者鍾東穎/新北報導
2021-12-21 18:04:21｜2021-12-21 18:27:48
2022-2023年中華隊新戰袍生產製造將由本土運動服飾新銳品牌恩特斯(ENTES)贊助，與中華足協簽訂總價值達1200萬台幣的裝備贊助合約，在球衣設計上中華足協也獲得沛肯運動設計團隊專業設計的贊助，三方共同打造。
這次新戰袍主場藍色球衣以藍鵲為意象，客場白色球衣以天空為意象，守門員球衣則以蛇紋岩做為發想，黃、綠色球衣各一套，4女將包含隊長王湘惠、賴麗琴、廖玟淇以及朱芳儀分別穿上球衣展示。
王湘惠表示，此次設計更符合球員動作上的需求，褲型也很舒服。中華足協理事長邱義仁表示，感謝教育部體育署以及恩特斯與沛肯設計的大力支持，讓國家隊無後顧之憂專心備戰並且穿上全新戰袍應戰。
女足前一次打進亞洲盃會內賽以事2008年，女足總教練越後和男同樣表達感謝，這次出征亞洲盃勢必要拿下世界盃的門票回來台灣，以報答各界的照顧和期待。
本屆亞洲盃，中華女足和地主印度、中國、伊朗同分在A組，全部共12隊，只要拿到前6名就能直接獲得世界盃資格，7、8名也有機會透過附加資格賽爭取門票。