台南市工務局年終成果發表亮點多 2022將持續努力

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今年工務局積極建構交通路網，串聯鏈結生活圈，開闢第一條市區快速道路北外環，羅織更暢順的4橫3縱路網。同時打開南科、沙崙智慧綠能科學城聯外道路，開闢國道1永康交流道聯結安南區、永康區及安定區交通網絡。此外，為紓解安平舊城觀光交通壅塞問題，也即將展開台61線曾文溪景觀橋及安平漁港跨港大橋等新建工程。
另外，工務局代辦市府工程共17案，總經費約171.64億元，目前已完成大台南會展中心及大光、麻豆、安定等三所國小和建興國中、南寧高中等老舊校舍拆除建工程等，還有砲校遷建開發案、亞太國際棒球訓練中心興建工程、台南榮家遷建工程…等重大建設仍持續推動興建中。
即將來到的2022，工務局在生活圈道路建設方面，溪北投入約21.6億元，將開闢學甲區6號-25M道路、白河區市道172線18公尺道路拓寬工程及新營區復興路（三號-30M）拓寬工程。溪南投入約8. 4億元將開闢北區忠義路3段接長賢街後段工程、永康區國光五街次10-5號-15M計畫道路工程及安平區4-10-23(華平路)拓寬工程。此外，特色公園也編列預算，計劃開闢東區公87特色公園、關廟區大潭埤特色遊戲場和柳營區櫻花池特色公園等3座；另外也增加北區希望公園、文元公園、學甲區華宗公園及麻豆區麻豆（公11）公園等7個共5,220萬元。
綜整2021各項建設，工務局獲得42項獎座，其中「興建大台南會展中心統包工程」及「海安路及公園南路道路優質化工程」雙雙獲得行政院工程會金質獎；「海安路及公園南路道路優質化工程」亦獲得內政部營建署「馬路好行」特優。工務局表示，展望2022，工務局將持續為大台南建設全力以赴。