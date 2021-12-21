台南市工務局年終成果發表亮點多 2022將持續努力

台南市工務局今（ 21 ）日舉行年終成果記者會，由工務局局長蘇金安親自主持。蘇金安表示， 2021 年新冠疫情嚴峻，但工務局仍兢兢業業執行約 800 億元的各項建設，其中道路橋樑經費約 641.7 億元；重大建築案約 171.6 億元，並完成多項重大興建開闢案，交出亮麗成績單。展望 2022 ，工務局將投入 30 億元再擴大生活圈道路建設、道路養護經費再加碼 1 億元，並新增 7 座特色公園等，繼續打造更優質、更幸福宜居的台南。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年工務局積極建構交通路網，串聯鏈結生活圈，開闢第一條市區快速道路北外環，羅織更暢順的 4 橫 3 縱路網。同時打開南科、沙崙智慧綠能科學城聯外道路，開闢國道 1 永康交流道聯結安南區、永康區及安定區交通網絡。此外，為紓解安平舊城觀光交通壅塞問題，也即將展開台 61 線曾文溪景觀橋及安平漁港跨港大橋等新建工程。

另外，工務局代辦市府工程共 17 案，總經費約 171.64 億元，目前已完成大台南會展中心及大光、麻豆、安定等三所國小和建興國中、南寧高中等老舊校舍拆除建工程等，還有砲校遷建開發案、亞太國際棒球訓練中心興建工程、台南榮家遷建工程 … 等重大建設仍持續推動興建中。

即將來到的 2022 ，工務局在生活圈道路建設方面，溪北投入約 21.6 億元，將開闢學甲區 6 號 -25M 道路、白河區市道 172 線 18 公尺道路拓寬工程及新營區復興路（三號 -30M ）拓寬工程。溪南投入約 8. 4 億元將開闢北區忠義路 3 段接長賢街後段工程、永康區國光五街次 10-5 號 -15M 計畫道路工程及安平區 4-10-23( 華平路 ) 拓寬工程。此外，特色公園也編列預算，計劃開闢東區公 87 特色公園、關廟區大潭埤特色遊戲場和柳營區櫻花池特色公園等 3 座；另外也增加北區希望公園、文元公園、學甲區華宗公園及麻豆區麻豆（公 11 ）公園等 7 個共 5,220 萬元。