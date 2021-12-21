返國過年注意！桃機邊境防疫2.0措施一次看

因應即將到來的春節返國人潮，邊境防疫工作正如火如荼展開，桃園機場公司今（21）日表示，為強化現行第二航廈旅客動線分流管理，推出「防疫2.0措施」，即日起前往觀景台參觀民眾及出境旅客需由3樓出境層進出，搭乘捷運民眾也避免於1樓入境大廳逗留，杜絕與入境旅客任何接觸交叉可能。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-21 18:00:41
機場公司表示，2022年春節疏運預估為明年1月28日至2月7日期間，不過受國際疫情影響，近期已陸續出現提前返國民眾，行政院及交通部昨（20）日視察機場防疫工作，對機場公司及相關第一線工作人員貢獻表達肯定與慰勉，也期許桃園機場全體同仁做好邊境防疫，讓國人可以安心過好年。
有鑒於返國民眾陸續湧現，重新開放的第二航廈戶外觀景台及美食街也吸引不少民眾前來，機場公司防疫2.0強化動線管理，提醒搭車前往機場第二航廈民眾勿再由1樓入境大廳進出，請妥善利用3樓旅客臨停區上下車，並由出境層進出航廈。
機場公司說明，搭乘客運民眾進入航廈也請依工作人員指引依動線迅速搭乘電梯前往出境層，有效將一般民眾及入境旅客分流於不同樓層，所有人員進出航廈維持實聯制，入口處量測體溫、手部消毒及航廈深度清消，持續落實嚴格門禁措施，不讓病毒有任何傳播機會。