Makiyo搶當百萬直播主　謝忻發揮「情趣」賣貨

日前謝忻為了尋找一隻鞋，半夜崩潰開直播吸引了20萬人關心收看，還意外收到居民好心送鞋，可見謝忻已擺脫過去風波被大眾接受，但比起過去收入巔峰期，謝忻坦言，當天迷路掉鞋到台中，就是為了錄製拍賣直播主選秀節目，參加比賽爭奪百萬直播合約。





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同樣想來搏事業翻身的還有資深藝人高山峰，他無奈表示，疫情前原本預備要拍攝跨國電影，沒想到一場疫情讓他失去工作開始想找新出路。另外，來參加選秀的還有百萬訂閱網紅《反骨男孩》琳妲、《菱格世代DD52》女團成員Doris、活動公司老闆、客家主持人，甚至驚見已消失在螢光幕前多時，現在也做直播賣貨的Makiyo都來參一腳。





▲《菱格世代DD52》Doris前來參加選秀。（圖／野火娛樂提供）

首創銷售直播主選秀的網路節目《直播新世代》，網羅4組超級重量級直播主導師－公主派對、花媽、寶藏屋及三郎，個個都大有來頭，不僅每晚直播留言數破萬、總觀看數動輒數十萬，同時在線人數都在千人以上，月營收皆超過千萬新台幣，甚至有在知名賣場創過單場4小時營收破千萬的紀錄，完全突破大家的想像。





首集考驗學員的應變能力作為導師選人標準，規則是學員限時30秒內，對鏡頭開箱「神祕物品」並直接開賣，這關卡連導師都驚呼超難，在這關意外發現琳妲極具直播主特質，當她發現神祕物居然是一根黑掉的香蕉，仍然可以伶牙俐齒推薦還現場試吃，自行定價69元，讓人不禁歪頭。





▲琳妲現場叫賣。（圖／野火娛樂提供）

而《菱格世代DD52》Doris擁有陽光可愛的笑容直擊公主派對的心，在pick兩位學員的過程時，導師直言選學員的標準就是「第一眼」，不管是醜或帥，只要有觀眾緣、銷售態度才最重要！整段考驗中最痛苦的實屬謝忻，當她開箱發現一件無法理解、在特殊位置有「奇特剪裁」的衣服，卻淡定發揮綜藝反應用「情趣」來賣貨，讓4位導師全部拍案叫絕。



