何煖軒遭質疑官商勾結 黃國昌挨告今出庭：上法庭講清楚
前時代力量立委黃國昌追查「科學城物流」弊案，今年7月上傳影片指控，前民進黨秘書長洪耀福與國策顧問秦嘉鴻召集國營事業高層至中央黨部喬經營權與股權交易。沒多久，前華航董事長何煖軒指黃國昌刻意誤導視聽，引用錯誤資訊，認為名譽受損，對黃求償150萬元，並要求公開道歉。台北地院今（21）日開庭審理，黃國昌稱，陳述前已經合理查證，也想聲請傳喚秦嘉鴻出庭作證。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-21 20:54:25｜2021-12-21 21:00:45
北院下午首度開庭審理，何煖軒透過律師主張，根據華航12月3日的函文及附件可知，交易經董事會與審計會決議通過，黃國昌、財經教授朱岳中未經合理查證就公開指交易由何煖軒主導，嚴重侵害何的名譽權。
黃國昌則主張，臉書是根據自身查證後，對涉及官商勾結的股權交易提出質疑，並非全部都是事實陳述，且2017年6月初，華航又派副總經理級的高層主管參與洪耀福、秦嘉鴻所召集科學城股份有限公司股權交易的「喬事」大會，試問，正常的上市公司在重大股權交易時，怎會聽從黨政高層的召喚就參與違反公司治理的喬事大會？如果原告何煖軒否認，他要聲請傳喚秦嘉鴻出庭作證。法官將全案訂在明年2月14日再開庭。
庭末，黃國昌說，任何人在訴訟程序上具結作證後，如果做出虛偽陳述，將須面對偽證罪的追訴，那就看秦嘉鴻出庭後會不會老老實實講實話，畢竟從弊案揭發到現在秦嘉鴻你也躲夠久了吧。
黃國昌表示，何煖軒與其花錢找律師濫訴，不如到公開法庭上堂堂正正講清楚，他為什麼派華航高層去參與由秦嘉鴻所主持的喬股權買賣大會，這最基本的事實，請何煖軒先告訴全體納稅人，這是哪門子的公司治理，一個國營事業董事長，受到全體人民託付的董事長可以做這種事嗎？