史上最年輕智利總統！他年僅35歲卻大勝 更曾任學運領袖
南美洲國家智利19日舉行總統大選第二輪投票，由年僅35歲的左派前學運領袖柏瑞克（Gabriel Boric）獲得壓倒性票數，擊敗極右派律師候選人卡斯特（José Antonio Kast），成為智利歷來最年輕的總統。柏瑞克當選後承諾將著手處理智利長期社會不平等的問題，這也代表著過去長期由中間派支配的智利將更向極左靠攏。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-21 19:26:10
本屆智利總統大選掀起國際社會關注，自從31年前智利軍事獨裁者皮諾契特（AugustoPinochet）按民主程序遭罷黜以來，智利領導人多屬中間派，此次選舉則是罕見極左派與極右派的對決。今年11月21日進行的第一輪投票中，沒有任何一個候選人達到過半選票門檻，因此由第一高票的卡斯特與第二高票的柏瑞克進入第二輪決選。
今年才達到總統候選人最低年齡要求的柏瑞克，面對的是大他整整20歲、皮諾切特的忠實支持者極右派候選人卡斯特。根據《BBC》報導，柏瑞克和卡斯特都是政治素人，柏瑞克是過去帶領示威的學運領袖、卡斯特則是前國會議員，兩人從來沒有任何施政經驗。
由於兩人實力接近，進入第二輪決選時人口1900萬的智利正處於緊繃狀態，雙方選民情緒激動，而在第2輪總統大選決選當天，柏瑞克獲得55.86%的選票支持，超過卡斯特的44.14%約10個百分點，甚至在投票結束一個半小時後，卡斯特就率先自行宣布敗選，由第一輪決選結果「第二名」的柏瑞克當選了智利第34位總統，成為智利現代史上最年輕的領導人。
智利是世界上貧富差距最大的國家之一，根據聯合國資料統計，該國1%的人口就擁有全國25%的財富。除了生活成本高昂、社會不平等引發民怨外，國內犯罪率上升、健保制度不完善等民生問題更是直接影響選民投票意願，這名誓言打造青年領導、解決智利貧窮、不平等問題的學運領袖，獲得了年輕城市居民的強力支持，明年3月將宣誓就職。