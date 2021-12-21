好消息！歐盟率先承認我國疫苗接種證明 莊人祥回應了
歐洲經貿辦事處今（21）日宣布，已決議通過，承認台灣核發的 「COVID-19 疫苗接種證明書」，與歐盟核發的「歐盟數位 COVID證明」具同等效力，並將在明日起生效，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，是首個與我國互相認證的區域，數位接種證明掃描，可加速雙邊入境通關程序。
編輯中心／綜合報導
2021-12-21 19:44:19｜2021-12-21 19:49:12
歐洲經貿辦事處指出，經歐盟機構的技術評估，台灣所頒發的數位「COVID-19 疫苗接種證明書」，將與歐盟核發的『歐盟數位 COVID證明』具同等效力，而此決議，將在2021年12月22日生效。截至目前，已有60個合作夥伴與歐盟體系接軌。
對此，指揮中心發言人莊人祥表示，這是首個與我國互相認證的區域，代表未來持有我國的疫苗接種數位證明書，在入境歐盟時，可免用小黃卡等紙本接種證明，將有助加速入境通關作業。
但莊人祥也提醒，這僅是疫苗數位接種證明書，和入境檢疫條件無關，民眾入境時仍要配合入境國的檢疫規定，不過實際上路時間，仍有待外交部做進一步說明，指揮中心也正與其他國家或地區洽談相關事宜。
目前歐洲藥品管理局（EMA）授權的疫苗包括莫德納、輝瑞、AZ、嬌生、Novavax等5種疫苗。（編輯：林莞茜）
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