新北畢聯玩很大！侯友宜盼共創校園美好回憶

為提升高中職畢聯會青年幹部的領導能力，新北市政府舉辦第一屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，並以「青年創意」為培力課程的內容主軸」；新北市長侯友宜今（21）日特前往新北高工與青年對話互動，期盼校園共好打造永續環境。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-21 20:27:30
今日的培力活動，共有42所高中職學校、110名學生參加培力營中，而侯友宜也和青年學子共同參與破冰的互動遊戲；侯友宜表示，人生有兩座山，職業與志業，期許青年學子在遊戲及多元課程的體驗中，培養思考、反應及危機處理的能力，在未來發揮影響力回饋校園及社會，成為學弟妹的正向楷模。
侯友宜回憶起過去參加畢聯會的場景感慨道，他孩子成長的過程當中，也是他最忙的時候，他都沒有陪伴過他們；此外，畢聯會對學生的人生歷程永生難忘，希望青年學子繼續以熱情關心校園的大小事，以同理心包容身邊的每一個人，透過畢聯會為高中三年留下滿滿的回憶，帶著未來希望往前走。
至於臉書PO公投千字文的時機，是否經研考會的大數據分析？侯友宜說，其實大家想的太複雜，這是他在108年2月27日寫的，所有的核心價值都是自己寫，他只是單純認為不要忘了出來選舉最重要的價值，公民投票是要用理性科學辯證的方式讓人民思考，不是用政黨的方式來思考，所以大家不要想太多！
教育局技職教育科長江彥廷補充，首屆畢聯會幹部培力營的活動，邀請多位講師帶來精采的實務分享，希望透過多元課程的安排、靜態講座及動態團隊討論的結合，激發青年學子的創意和潛能；未來推陳出新高中職青年學生活動，培養校園認同感及發揮正向的影響力，讓新北青年放眼國際、創造未來。