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遭疑開車玩手機！網喊不可以壞壞　王世堅：智障型沒得玩

▲台北市議員王世堅21日傍晚17時許，駕駛汽車在等紅燈時違規停在機車等候區，被網友抓包。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）
▲台北市議員王世堅21日傍晚17時許，駕駛汽車在等紅燈時違規停在機車等候區，被網友抓包。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

編輯中心/綜合報導

2021-12-22 08:59:25

台北市一名機車騎士，21日傍晚時行經南京西路與中山北路路口時，看到前方一台BMW違規停進機車等候區，因此敲窗提醒對方。沒想到車窗搖下來後，駕駛原來就是台北市議員王世堅，畫面引發網友熱議，還有人質疑王世堅邊開車邊玩手機，調侃王世堅「不可以壞壞」。對此，王世堅回應表示，自己手機是「智障型手機」，沒有辦法玩。

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該位機車騎士將行車記錄器錄下的畫面上傳臉書社團，只見王世堅面對騎士糾正時，神情尷尬支支吾吾，向對方示意「抱歉」後便趕緊搖上車窗。

有網友在PTT發文，轉貼相關影片並懷疑「王世堅邊開車邊玩手機」，王世堅則回應表示，自己的手機是「智障型手機」，沒有辦法玩，並保證記者看到實機就知道。

其實昨晚就有網友出面替王世堅緩頰，指出他的手機並非智慧型手機，鄉民紛紛在底下留言回覆說，「他的年紀用智障型很合理啊」、「世堅哥有公開說過，他不用智慧型手機」。原PO後來也將原本「邊開車邊玩手機」的標題改為「邊開車邊使用手機」。不過無論有沒有邊開車邊用手機，依照規定駕駛汽車停等紅燈時，汽車不得駛入機車停等區內，如任意駛入，除讓機車騎士不便停等紅燈外，亦違反道路交通管理處罰條例相關規定，將可處以 900 元到 1800 元罰鍰。（編輯：倪浩軒）

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