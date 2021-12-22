向土耳其買魚雷誘標卡關？邱國正：潛艦國造進度正常

「潛艦國造」採購魚雷誘標傳卡關，台船向土耳其以200多萬美元（約5600萬元新台幣），原定在今年4月16日取得「魚雷誘標」等輸出許可，但迄今還沒有拿到，由於美國與土耳其關係惡化，美方曾向我國安單位下達同意軍品採購國家清單，土耳其為排除國家，因此向土耳其買魚雷誘標遭質疑有採購弊案。國防部長邱國正今（22）日表示，潛艦國造工作滿艱鉅的，卡關已在處裡，而且處理都還滿順暢的。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-22 10:02:37｜2021-12-22 10:30:10
立院外交及國防委員會邀請國防部報告「面對中共軍力提升我國戰備因應作為以及潛艦國造執行進程檢討」，並備質詢。會前媒體聯訪時被問到國造潛艦採購魚雷誘標傳卡關一事。邱國正表示，潛艦國造工作滿艱鉅的，但是每個狀況都會有備案，但目前為止潛艦國造工作都按照進度進行當中，不順狀況經常會有，每個作戰都會有備案，更何況是大工作推動也會把握原則做應對。
邱國正進一步表示，卡關都有在處理，而且處理都還滿順暢的。媒體追問向土耳其採購卡關的原因？邱國正表示，有很多原因，我國的外交狀況大家都很清楚，很多狀況別人不願看到這個工作發展，也可以講會無所不用其極。
魚雷誘標的原理就是模擬艦艇自身發出的噪音，將魚雷誘標發射到離本艦較遠的海域，以誘導魚雷誤判目標而攻擊誘標，確保艦艇遭魚雷攻擊時的生存機率。