竹北衛生所今下午設AZ施打站　鼓勵失聯移工施打

《四方報》報導，為降低社區感染及傳播風險 ，移民署配合中央流行疫情指揮中心，推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」等四大作為，並透過教、協會及相關民間社團組織協助造冊。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-22 10:20:17
移民署提供多國語言版等宣導資料，透過相關新住民社群加強宣導，讓逾期外來人口也能夠安心出面接種疫苗。此外移民署新竹縣專勤隊針對各自行到案及收替對象聯繫造冊提供衛生局施打，並協調派遣通譯人員在場協助翻譯，截至目前在新竹縣竹北、竹東及湖口等地衛生所透過專勤隊提供之名冊，已有約450名外來人口完成接種疫苗。
「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」將實施至明（111）年1月31日止，專案期間逾期外來人口前往指定處所接種疫苗過程，不但醫療院所不會通報治安機關查處；治安機關也不會在接種地點附近執行查察，甚至接種疫苗前，也不需要先到移民署自首。
12月22日下午1點30分在竹北衛生所，及12月24日上午9點在新豐衛生所皆有開放AZ疫苗接種服務，呼籲尚未接種疫苗的逾期停(居)留外來人士把握時間為健康加分。專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。