「7+7+7」恐致疫情再起？陳時中：關鍵在居家檢疫

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外界憂心「7+7+7」方案恐怕會導致疫情爆掉，陳時中強調，「7+7+7」方案與疫情爆掉兩件事情並不相等，關鍵是在後面的居家檢疫是否有做完整。
有民眾表示，在防疫旅館檢疫期滿後，須搭乘計程車返家檢疫，但卻被告知因為沒有防疫計程車，被強迫多隔離16小時才能離開，對於防疫計程車量能，陳時中解釋，防疫計程車或車隊交通部已做相關規劃，主要由公路總局跟地方協調。
另有民眾表示，自己已檢疫期滿，但因為同班機旅客確診，自己遭到匡列要再留在原旅館7天，慘噴上萬元住宿費。陳時中則說明，若是政府要求隔離，從居家檢疫變居家隔離，一般要到集中檢疫所，檢疫所費用是用公費支付。
「7+7+7」方案為檢疫者前7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，檢疫期滿前1日進行1次PCR檢測，陰性者次日即可返家完成後續8至14日居家檢疫，接續自主健康管理7天。
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