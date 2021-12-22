COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「7+7+7」恐致疫情再起？陳時中：關鍵在居家檢疫

▲今（22）日衛福部長陳時中受訪時表示，對於外界憂心「7+7+7」恐致疫情再起，關鍵是在居家檢疫是否做完整。（圖／記者許若茵攝，2021.12.22）
▲今（22）日衛福部長陳時中受訪時表示，對於外界憂心「7+7+7」恐致疫情再起，關鍵是在居家檢疫是否做完整。（圖／記者許若茵攝，2021.12.22）

記者許若茵／台北報導

2021-12-22 10:11:29

「7+7+7」檢疫方案上路至今，首批民眾已可陸續採檢並返家檢疫，北市篩出兩例陽性個案，今（22）日衛福部長陳時中受訪時表示，兩例陽性個案將列境外移入，對於外界憂心「7+7+7」恐致疫情再起，他則強調，關鍵是在居家檢疫是否做完整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市針對首批選擇「7+7+7」春節檢疫專案民眾返家前採檢，檢出兩例陽性，陳時中表示，檢出陽性個案會到醫院去，不會回家，將列為境外移入個案，下午再跟大家報告。

外界憂心「7+7+7」方案恐怕會導致疫情爆掉，陳時中強調，「7+7+7」方案與疫情爆掉兩件事情並不相等，關鍵是在後面的居家檢疫是否有做完整。

有民眾表示，在防疫旅館檢疫期滿後，須搭乘計程車返家檢疫，但卻被告知因為沒有防疫計程車，被強迫多隔離16小時才能離開，對於防疫計程車量能，陳時中解釋，防疫計程車或車隊交通部已做相關規劃，主要由公路總局跟地方協調。

另有民眾表示，自己已檢疫期滿，但因為同班機旅客確診，自己遭到匡列要再留在原旅館7天，慘噴上萬元住宿費。陳時中則說明，若是政府要求隔離，從居家檢疫變居家隔離，一般要到集中檢疫所，檢疫所費用是用公費支付。

「7+7+7」方案為檢疫者前7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，檢疫期滿前1日進行1次PCR檢測，陰性者次日即可返家完成後續8至14日居家檢疫，接續自主健康管理7天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀