正式投入綠屏東初選 莊瑞雄：潘孟安的下一棒也要是強棒
民進黨立委莊瑞雄今（22）日於台北舉辦記者會，喊出「超越高雄」口號，正式宣布參與2022屏東縣長民進黨內初選。莊瑞雄會前受訪表示，另外兩位也有意參選的黨內同志周春米、鍾佳濱也都非常優秀，大家各自有各自的人格特質，民進黨在屏東有長期執政優勢，現任縣長潘孟安很棒，重點是下一棒一定也要是強棒，那自己當然當仁不讓。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-22 10:13:31
莊瑞雄表示，周春米、鍾佳濱都是黨內非常優秀的同志，每個人有各自的人格特質。周春米有潘孟安大力加持、鍾佳濱有老縣長曹啟鴻力挺，至於自己則踏遍屏東每一寸土地，握過每一雙屏東鄉親的手，期盼大家一起公平努力進行初選，對初選勝出大家都非常有信心。
莊瑞雄也說，鍾佳濱早就已經宣布要參選，也不只一次對外界表達，3候選人其實在屏東縣大家都知道要參與初選，甚至還有其他同志也可能參加，屏東是民進黨長期執政，潘孟安很棒，重點是下一棒一定也要是強棒，那自己當然當仁不讓。
至於喊出「超越高雄」，莊瑞雄談到，這是一種決心跟魄力，這幾年在立院打拼，還有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對屏東大力的支持，屏東爭取到高鐵、捷運南延，還有科技園區等好多重大設施，這是屏東最好的一個機會，自己有決心去翻轉屏東過去如老縣長蘇貞昌所講的歷史宿命。「我們也要告訴其邁市長要跑快一點，不然我們會很努力從後面追上來」。