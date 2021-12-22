綠屏東初選潘孟安力挺周春米？莊瑞雄：指定非民進黨文化
民進黨立委莊瑞雄今（22）日於台北舉辦記者會，喊出「超越高雄」口號，正式宣布參與2022屏東縣長民進黨內初選。被問及現任縣長潘孟安是否將資源集中支持同黨立委周春米，莊瑞雄表示，指定非屏東的傳統，也非民進黨的文化，屏東縣民要思考誰是強棒，讓屏東往後有更大發揮。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-22 10:22:54
莊瑞雄會前受訪表示，周春米、鍾佳濱都是黨內非常優秀的同志，每個人有各自的人格特質。周春米有潘孟安大力加持、鍾佳濱有老縣長曹啟鴻力挺，至於自己則踏遍屏東每一寸土地，握過每一雙屏東鄉親的手，期盼大家一起公平努力進行初選，對初選勝出大家都非常有信心。
被問及潘孟安是否將資源集中支持周春米？莊瑞雄表示，屏東過去的傳統，就是每一位縣長努力扮演好角色，然後華麗轉身、優雅卸下職務，留給屏東縣民無限懷念。「我相信潘孟安也是如此，指定非屏東傳統、也非民進黨文化，所以屏東縣民要去思考誰是強棒，讓屏東翻轉，讓屏東往後有更大發揮」。
莊瑞雄也說，另名同黨立委鍾佳濱早就已經宣布要參選，也不只一次對外界表達，3候選人其實在屏東縣大家都知道要參與初選，甚至還有其他同志也可能參加，屏東是民進黨長期執政，潘孟安很棒，重點是下一棒一定也要是強棒，那自己當然當仁不讓。