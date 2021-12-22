聖誕最雷「交換禮物」馬克杯退位　王力宏二手CD大熱篡位

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宏蕾事件近期震撼各界，「王力宏」在Google熱搜破200萬次，二手CD意外爆紅成為熱門交換禮物，有網友發文「徵王力宏的簽名CD海報，從來沒參加過交換禮物，我現在很有意願！」但也有人認為，人歪歌好聽，專業領域跟私生活不要混淆。
如果交換主題是雞肋禮物或最瞎禮物，拿出爛東西就算了，偏偏已經限定「等值」交換，例如主題是300元、500元以內的交換禮物，若還是拿這些東西出來，可能會真心換絕情。Yahoo奇摩購物分析5大地雷，這些可能都是你覺得還不錯，但其實雷到不行的交換禮物。
地雷1：馬克杯
切記，再怎麼有質感高級昂貴的馬克杯，在別人眼裡，它就是馬克杯。網友最常抱怨「櫃子裡面已經有幾百個，還送銀行贈品的最沒品」。
地雷2：絨毛娃娃
造型再可愛都無法減少佔空間的事實，尤其在蝸居時代，送一個超巨大的絨毛娃娃，並不會增加告白成功的機率，網路常見抱怨「超無用又佔位置」、「就是個超廢的禮物」、「只能放在角落積灰塵」、「長大之後真的完全不想再收到了」。
地雷3：日曆
智慧型手機時代，日曆App大幅取代實體日曆的功能，如果沒有很把握對方是文青體質，送日曆其實徒增困擾，被唾棄的理由包含「根本用不到」、「送農民曆的更過份」。
地雷4：自製兌換券
以為很貼心有創意，但可能換來對方一臉假笑跟僵笑，吐槽的點包含「看起來就是不想花錢」、「沒提前準備超敷衍」、「誰想要你的按摩券、幫做事兌換券」。
地雷5：護手霜
送護手霜錯了嗎？雖然實用，但可能真的錯了。主要雷到的原因是香味見仁見智，很可能不對味，或者雜牌質感看起來很差，尤其防疫日常，通常有需要的人手邊都已備好一條甚至多條護手霜。