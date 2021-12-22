莊瑞雄投入綠屏東初選　鍾佳濱：初選競爭、大選團結

民進黨立委莊瑞雄今（22）日於台北舉辦記者會，喊出「超越高雄」口號，正式宣布參與2022屏東縣長民進黨內初選。也有意參選的同黨立委鍾佳濱早上受訪表示，目前黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-22 10:37:21
鍾佳濱表示，台灣要在國際上跟其他國家競爭，同時，台灣各個城市也要彼此合作，城市的進步是如此，人跟人之間也是如此。因此目前黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。
鍾佳濱進一步指出，高雄跟屏東的關係也是如此，今天台積電會選擇落腳高雄，不只是因為高雄提供土地與租稅減免，也未來要打入國際供應鏈，勢必要符合「淨零碳排」的國際趨勢，用電上須採用綠電，此外也要充足的水源。
鍾佳濱表示，他擔任財政委員會召委，在今日安排考察大潮州人工湖此項公共建設如何補注地下水，就是藉此屏東的優越地理條件，透過產業投資、區域治理合作，屏東可以在不排擠農業、民生用水的前提下，提供南臺灣的水源與綠電。
鍾佳濱還說，過去透過高高屏治理平台，他充分理解區域治理間的合作關係，因此在前幾年擔任立委爭取高鐵延伸屏東、設立屏東科學園區後，未來進一步發展太空、生技、健康產業時，勢必與南台灣科技廊道合作，為屏東創造充分的就業機會。