搭上半導體發展趨勢列車　上品166元上市掛牌漲逾59%

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2021年半導體產業在5G、人工智慧、PC／筆電及車用等需求成長下，帶動整體半導體製造及其上下游相關之供應鏈增加資本支出，帶動對上品的主要產品氟素樹脂廠務設備及電子級化學品儲槽設備之需求提升，上品2021年前三季營收26.98億元，較去年同期成長52.42%，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86%，EPS 9.85元。
上品作為全球半導體晶圓廠設備及材料供應商，未來伴隨著全球半導體產業成長而長期趨勢看好，且隨著半導體晶圓廠近年來不斷增加資本支出，上品之營收及獲利可望持續保有優異的表現。
上品上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格達346元，競拍得標加權平均價格239.40元，約為競拍底價140.68元的1.70倍；此外，公開申購價為166元，總計吸引超過42萬人參與申購，申購過程中凍結逾700億元之資金，中籤率僅0.46%，顯示市場反應熱烈。
目前上品公司在台灣及大陸皆有生產據點，並於2019年成立美國子公司，台灣，大陸、美國等市場皆已布局，且國內外知名半導體廠及相關供應鏈皆為上品客戶，配合半導體廠先進製程的持續推升，以及各地半導體在地化供應鏈政策影響下，對於氟素樹酯廠務設備市場需求持續成長，上品憑藉其多年於氟素樹脂材料豐富之產銷經驗及精良之技術，拓展客製化利基型市場，隨著半導體市場持續增溫，上品營運成長可期。