總預算逕付二讀　蘇貞昌批國民黨不知亂到何時

民進黨立法院黨團昨將總預算逕付二讀，遭在野黨批評剝奪審查權。行政院長蘇貞昌今（22）日受訪指出，新的一年有很多新預算要執行，國民黨卻不理性、不盡責、不審查預算，真不知道國民黨還要亂到什麼時候。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-22 10:44:56｜2021-12-22 12:02:51
蘇貞昌表示，新的一年要給全國軍公教人員加薪4％，還有相關育兒津貼、不孕症補貼加碼，卻因為預算沒有過不能做；更重要的是要為全國的勞工增加撥補80億的勞保，也因為預算沒有過不能做。
另外近期討論新竹縣、市合併升格，台北市長柯文哲批蔡英文總統乾脆直接指定候選人。蘇貞昌說，台灣半導體在世界上有重要地位，因為疫情全球供應鏈在重組，應該發揮優勢提高占有率，以新竹為基地的竹科是非常重要。
蘇貞昌說，竹竹的合併不但能擴大基地，同時也符合絕大多數縣市民眾的期待，整個國家需要大家團結一致，同時要把握機會，因勢利導、機會稍縱即。竹竹合併府、院、黨都有高度的共識，希望能順利進行，讓台灣在世界更有競爭力。
至於蘇貞昌致電綠營立委，感謝對公投努力。蘇貞昌說，全民都能夠注意公共政策的討論，有賴很多媒體跟很多立委，讓台灣民主更深化、更成熟，公投看到人民意志清楚支持政府的政策，政府得到人民的信任，所以致電表示政府的感謝。