刑事局警官遭免職！涉安毒又約砲 警逮捕才知是自己人
今年3月間，刑事局前指紋專家、52歲的黎姓警官，涉嫌注射安非他命、使用「GRINDR」約砲，被網路巡邏員警查獲，事件爆發後，黎員到案坦承接觸毒品，台北地檢署偵辦後，考量其無前科又坦承犯行，給予緩起訴處分，不過高檢署認為緩起訴條件有疑慮，又將案件發回北檢，檢方偵查後再給予緩起訴，但要求黎員必須自費前往松德醫院，進行戒癮治療。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 10:49:43
據檢警調查，黎員資歷深、還曾被選為刑事局年度反毒有功人士，不料卻因沉淪毒品，被記二大過免職，光明前途全毀。據了解，今年3月間，黎員於北市萬華區某旅館內，先注射安非他命後，再利用交友軟體「GRINDR」，相約毒友同歡，被當時網路巡邏的松山警分局東社派出所員警發現，追查後將其當場逮捕，才赫然發現黎員竟是「自己人」，並查扣第二級毒品安非他命、針筒等。
黎員因觸法被移送北檢，刑事局得知消息，隨即召開會議，將其他記二大過免職。之後黎員坦承犯行，且尿檢也呈陽性反應，檢方考量他坦承犯行，且並無前科，更表示願意參加戒癮治療，因此給予緩起訴處分，要求他自費前往松德醫院進行戒癮治療。（編輯：林盈君）
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