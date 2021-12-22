綠屏東初選 翁章梁、林智堅、林右昌、林佳龍挺莊瑞雄
民進黨立委莊瑞雄今（22）日於台北舉辦記者會，正式宣布投入屏東縣長民進黨內初選。除嘉義縣長翁章梁現身力挺，更送上登山鞋，象徵步步高升；前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅也特別錄製影片表達祝賀、桃園市長鄭文燦則是贈送花籃祝賀。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-22 10:59:27｜2021-12-22 11:24:02
莊瑞雄今天上午10時在台大醫院國際會議中心宣布參選屏東縣長黨內初選，黨籍嘉義縣長翁章梁、前國策顧問黃承國等人特地出席與會，而同黨立委包含蘇巧慧、王美惠、江永昌、吳玉琴、陳明文、陳亭妃、管碧玲、劉櫂豪、蔡易餘、羅致政、陳秀寳與邱泰源等人也都到場力挺，其中劉櫂豪、蘇巧慧代表致詞，蘇更送上光劍，盼莊瑞雄以最強的力量勇往直前。
翁章梁致詞時說，未來誰能接潘孟安，要能延續高能量、高強度的人承接縣市長，莊瑞雄能文能武，不管是辯論或是協調、衝撞，這10幾年大家都看到其表現，此外能中央、也能地方，能南能北，相信下屆縣市長就是莊瑞雄。
林佳龍表示，莊瑞雄是講義氣、重感情的人，不只能力好，也是不怕辛苦、堅持理想的人，屏東人需要莊瑞雄這樣的縣長，「屏東縣長我推薦莊瑞雄，請大家一起支持」。
林右昌說，莊瑞雄問政犀利、腦袋清楚，對國家、屏東也有遠大願景，是民進黨優秀人才，值得推薦給大家，相信莊瑞雄的目標與願景不是夢想，能讓屏東成為大縣，給鄉親更好的生活品質與發展。