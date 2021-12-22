COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

綠屏東初選　翁章梁、林智堅、林右昌、林佳龍挺莊瑞雄

▲莊瑞雄參加屏東縣長黨內初選，諸多黨公職力挺。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.22）
▲莊瑞雄參加屏東縣長黨內初選，諸多黨公職力挺。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.22）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-22 10:59:27｜2021-12-22 11:24:02

民進黨立委莊瑞雄今（22）日於台北舉辦記者會，正式宣布投入屏東縣長民進黨內初選。除嘉義縣長翁章梁現身力挺，更送上登山鞋，象徵步步高升；前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅也特別錄製影片表達祝賀、桃園市長鄭文燦則是贈送花籃祝賀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊瑞雄今天上午10時在台大醫院國際會議中心宣布參選屏東縣長黨內初選，黨籍嘉義縣長翁章梁、前國策顧問黃承國等人特地出席與會，而同黨立委包含蘇巧慧、王美惠、江永昌、吳玉琴、陳明文、陳亭妃、管碧玲、劉櫂豪、蔡易餘、羅致政、陳秀寳與邱泰源等人也都到場力挺，其中劉櫂豪、蘇巧慧代表致詞，蘇更送上光劍，盼莊瑞雄以最強的力量勇往直前。

翁章梁致詞時說，未來誰能接潘孟安，要能延續高能量、高強度的人承接縣市長，莊瑞雄能文能武，不管是辯論或是協調、衝撞，這10幾年大家都看到其表現，此外能中央、也能地方，能南能北，相信下屆縣市長就是莊瑞雄。

林佳龍表示，莊瑞雄是講義氣、重感情的人，不只能力好，也是不怕辛苦、堅持理想的人，屏東人需要莊瑞雄這樣的縣長，「屏東縣長我推薦莊瑞雄，請大家一起支持」。

林右昌說，莊瑞雄問政犀利、腦袋清楚，對國家、屏東也有遠大願景，是民進黨優秀人才，值得推薦給大家，相信莊瑞雄的目標與願景不是夢想，能讓屏東成為大縣，給鄉親更好的生活品質與發展。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀