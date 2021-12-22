反擊民進黨　朱立倫拋2026竹竹苗併科技之都

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朱立倫指出，同時，除了竹竹苗區域以外，北北基區域、宜花東區域、中彰投區域、雲嘉區域、台南與高雄屏東，以及外島區域，對這些地方的未來發展規劃與願景想像是什麼？而有些區域在合併數年之後，內部的偏鄉資源失衡問題並沒有得到解決，執政者應該以區域特色、資源分配、財政收支、教育資源、水資源、社會福利等分配及執行面去全面考量，這才是臺灣當前討論國土重規劃的意義所在。
朱立倫認為，只有前瞻台灣整體未來發展，同步擬定其他縣市的區域規劃，並且重新訂定一套中央與地方之間、地方與地方之間的預算分配機制，才能夠為城市與國家發展奠定合理的資源基礎。
朱立倫問民進黨，願不願一起來修20年未動的《財政收支劃分法》？六都改制已超過10年，《財劃法》修法仍原地踏步，造成「統籌分配款」加「一般補助款」的大餅總數固定情況下，不斷拉大直轄市與省轄縣市之間的貧富差距，導致「富都窮縣」的怪現狀。
朱立倫說，如果民進黨是真心要討論區域治理與地方發展，那更應該一視同仁地解決除了《地方制度法》外，涉及《財政收支劃分法》及《公共債務法》的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。為民著想、按部就班的合併升格，才是一起達成美好城市與國家發展願景應走的路。